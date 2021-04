Die MHP Riesen Ludwigsburg haben ihre Spitzenposition in der Basketball-Bundesliga (BBL) gefestigt. Der Tabellenführer musste beim Sieg gegen Göttingen aber mehr kämpfen als erwartet.

Die Mannschaft von Trainer John Patrick setzte sich am Montagnachmittag gegen die BG Göttingen mit 91:80 (50:40) durch und gewann damit das fünfte Spiel in Serie. Großen Anteil am Sieg des Vizemeisters hatte Tremmell Darden mit 21 Punkten, bei den Göttingern gelang Tai Odiase mit 20 Zählern und elf Rebounds ein sogenanntes Double-Double.

Göttingen hält Spiel lange offen

Der Tabellenzwölfte aus Göttingen machte es den Ludwigsburgern aber über weite Strecken des Spiels nicht leicht und blieb lange am Spitzenreiter dran. Nach dem dritten Viertel stand es sogar 66:66 unentschieden. Im letzten Viertel legten die Riesen aber einmal zu und setzten sich spielentscheidend ab.

In der Tabelle stehen die Riesen mit nun 25 Siegen aus 27 Saisonspielen weiter unangefochten an der Tabellenspitze (50:4 Punkte), Alba Berlin ist Zweiter mit 44:8 Zählern.

Ulm siegt deutlich gegen Braunschweig

Am Montagabend konnte auch ratiopharm Ulm einen Sieg einfahren. Gegen die BB Löwen Braunschweig gewannen die Ulmer mit 91:57 (41:32). Die Gastgeber starteten besser in die Partie, verwandelten vor allem ihre Drei-Punkte-Würfe und entschieden so das erste Viertel klar für sich. Im zweiten Viertel wurden die Braunschweiger zwar besser, Ulm gab aber zu keinem Zeitpunkt die Führung ab und baute sie in den letzten beiden Vierteln immer weiter aus.

Durch den Sieg bleibt die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic mit nun 32:22 Zählern sicher auf dem siebten Tabellenplatz und hat damit weiter gute Chancen auf die Qualifikation für die Play-Offs.