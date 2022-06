Josh King wird Trainer in Ludwigsburg

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben einen neuen Trainer und der ist kein Unbekannter: Josh King übernimmt das Team zur kommenden Saison.

Genau zwei Wochen nachdem offiziell bekannt wurde, dass John Patrick die Riesen verlässt, steht nun sein Nachfolger fest: Josh King wird das Cheftraineramt zur kommenden Saison übernehmen. Der 36-jährige US-Amerikaner kommt vom tschechischen Erstligisten USK Prag in die Basketballstadt. Dort erreichte sein Team das Viertelfinale der Play-offs.

Die Riesen legten bei der Trainerwahl vor allem wert auf einen defensiven Spielstil, wie ihn schon John Patrick spielte und einen Coach, der die Liga kennt. Mit Josh King hat der Verein genau solch einen Trainertypen gefunden, mehr noch: King kennt nicht nur die Liga, sondern auch Ludwigsburg sehr gut.

Nach einem Jahr in Tschechien zurück in Deutschland

Drei Jahre lang, von 2018 bis 2021, war der US-Amerikaner als Assistent die rechte Hand von Cheftrainer John Patrick. Damit konnte er maßgeblich zum Erfolg der Ludwigsburger in den vergangenen Spielzeiten beitragen. Außerdem wird King ein ausgesprochen gutes Gespür für Talente nachgesagt.

"Er ist mit Sicherheit einer der besten jungen Trainer im internationalen Basketball", so John Patrick damals zum Abschied über seinen Assistenten. Nun kehrt Josh King als Chef zurück und hat vor, in Ludwigsburg lange zu bleiben. Schließlich sei die Stadt sein zweites Zuhause: "My goal is to stay in Ludwigsburg a long time. It is my second home."