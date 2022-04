John Patrick: Wie der Trainer der MHP Riesen Ludwigsburg den Nachwuchs fördert

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind aktuell so ersatzgeschwächt wie kaum ein anderes Team der Basketball-Bundesliga. Die Nachwuchsspieler sind jetzt besonders gefragt.

Auf ganze sieben Spieler müssen die MHP Riesen an diesem Wochenende verzichten. Während Tremmell Darden noch seine Wadenprobleme auskuriert sind Jonas Wohlfarth-Bottermann, Yorman Polas Bartolo, Tekele Cotton, James Woodard, Jonathan Bähre und Jacob Patrick allesamt erkrankt. Einige von ihnen wurden positiv auf Covid-19 getestet und haben noch Erkältungssymptome. Für Trainer John Patrick sind so viele Ausfälle eine Ausnahmesituation. Umso stolzer ist er auf seine Mannschaft, die am Mittwoch ihr Heimspiel gegen den Mitteldeutschen BC aus dem unteren Tabellenmittelfeld, trotz einer spannenden Aufholjagd der Gäste noch mit 77:75 gewonnen hat. "Das wir gegen den MBC ohne sieben verletze Spieler gewonnen haben ist für mich sehr schön", sagte Patrick lächelnd im Interview mit SWR Sport.

Neben den sieben noch gesunden Spielern des Profikaders standen den Riesen noch vier mit einer Doppel-Lizenz ausgestattete Akteure der Ludwigsburger Basketball-Akademie zur Verfügung. Unter ihnen die beiden 18-jährigen Luis Nonfon und Emmanuel Ugbo, die beide auf einige Einsatzminuten kamen und die gestandenen Profis dadurch entlasten konnten. Auch wenn beide Nachwuchstalente noch keine Punkte für die Riesen erzielen konnten, zeigte sich ihr Trainer zufrieden mit den spontan eingesprungenen Nachwuchsspielern: "Ugbo und Nonfon sind noch ganz neu bei den Profis. Es wäre unfair, wenn wir zu viel erwarten. Sie waren nervös. Das ist normal.“

MHP Riesen Ludwigsburg sind vom eigenen Nachwuchs verwöhnt

Die beiden Trainer-Söhne Johannes (20 Jahre) und Jacob Patrick (18 Jahre), sowie Lukas Herzog (20 Jahre) kommen aus dem Nachwuchs der MHP Riesen und sind mittlerweile feste Größen der Mannschaft. Ariel Hukporti (19 Jahre) wurde ebenfalls in Ludwigsburg ausgebildet. Nach seiner erfolgreichen Premieren-Saison 2019/20 verließ er Ludwigsburg in Richtung Litauen. Mittlerweile spielt er in Australien hat sogar Chancen auf den Sprung in die nordamerikanische NBA. Auch Aeneas Jung trainierte mit den Profis und kam auf einige Einsätze. Für Patrick sind die vielen Riesen-Talente, die im Profi-Basketball Fuß gefasst haben etwas außergewöhnliches: "Es gibt fast keinen Teenager, in einer anderen Bundesliga-Mannschaft. Wir sind hingegen verwöhnt. Wir hatten fünf Spieler, die ganz normal mittrainiert haben."

Auch im Nachwuchs will John Patrick sein Spielsytem etablieren

Ein Schlüssel zum Erfolg der Nachwuchsspieler ist für John Patrick der sehr frühe Einstieg ins Profi-Training. Als Parade-Beispiel nennt er Lukas Herzog, der bereits mit 16 regelmäßig bei den Profis mittrainiert hat. Des Weiteren legt Patrick viel Wert darauf, sein Spielsystem bereits in den Jugendteams zu etablieren. Seit fast neun Jahren ist er mittlerweile Headcoach bei den Riesen. Schon zu Beginn seiner Amtszeit habe er gute Strukturen und viel Potential in der Nachwuchsarbeit der Riesen gesehen. Er hat sich mit den Nachwuchstrainern zusammengesetzt, um sein System über die Jahre auch im Nachwuchsbereich zu etablieren.

Mit David McCray trainiert der ehemalige Teamkapitän der Riesen das U19-Team. Er hat selbst vier Jahre lang in Patricks Spielsystem gespielt und kann es damit gut an die jungen Talente der Ludwigsburger Basketball-Akademie weitergeben. McCray war für sein Hartnäckiges Spiel in der Verteidigung bekannt. Auch das ist für Patrick ein großer Pluspunkt, denn für Nachwuchsspieler, die in seinem Team mithalten wollen, kommt es vor allem auf zwei Punkte an: "Sie müssen in der Verteidigung hart arbeiten und variabel in der offensive sein. Es ist mir sehr wichtig, dass sie keine Turnover zulassen", meint Patrick.

Maxi Kleber: Aus Würzburg zu den Dallas Mavericks die NBA

Das wohl berühmteste Beispiel für John Patricks guten Riecher bei Nachwuchstalenten ist Maxi Kleber. Er ist das nächste Würzburger Wunderkind nach Dirk Nowitzki. Genau wie Nowitzki spielte Kleber einst in Würzburg und läuft jetzt in der NBA für die Dallas Mavericks auf. John Patrick, der damals noch Headcoach in Würzburg war beförderte Kleber in den Bundesliga-Kader. Laut Patrick gab es Kritik: "Warum setzt du ihn ein und nicht andere?", fragten einige von Vereinsseite. Kleber spielte in der Jugend nicht einmal in der Landesauswahl, doch Patrick setzte auf ihn, weil er in das System von ihm und seinem Trainerteam passten.

Johns Sohn Jacob Patrick: Schon jetzt ein gestandener Bundesliga-Basketballer

Auch in John Patricks jüngerem Sohn Jacob sehen einige Basketballfans das Potential zum NBA-Spieler. Mit 16 spielte er zum ersten Mal für die Profis und ist damit der viertjüngste Spieler, der jemals in der Basketball-Bundesliga auf dem Feld stand. Sein Vater hat großen Respekt für die Leistungen des 18-jährigen. "Es ist schwierig, Bundesliga-Basketball und Abitur in Baden-Württemberg zu schaffen", sagt Patrick schmunzelnd. Sein Abitur will Jacob im Sommer abschließen, um sich danach voll auf Basketball zu konzentrieren. "Ich glaube, er würde gerne noch ein Jahr hier versuchen, wie gut er ohne Schule spielen kann", meint John Patrick.

Ersatzgeschwächte Topspiele für die MHP Riesen gegen Bonn und Cluj

Am Samstag spielen die MHP Riesen Ludwigsburg auswärts beim Tabellenführer Telekom Baskets Bonn. Dann wird John Patrick erneut auf viele Spieler verzichten müssen - ausgerechnet in einem Spiel, in dem die Riesen mit dem Tabellenführer punktemäßig gleichziehen könnten. Für Patrick hat die Champions League unter der Woche jedoch höhere Priorität: "Es ist sehr wichtig, dass wir am Dienstag zehn Spieler in Cluj haben und nicht so wichtig, dass wir in Bonn gewinnen." Gegen die Rumänen aus Cluj spielt Ludwigsburg im Viertelfinale der Basketball-Champions-League und selbst wenn einige Spieler ausfallen, kann John Patrick noch guten Gewissens auf den Nachwuchs setzen.