Das entscheidende Spiel der Best-of-five-Serie haben die MHP Riesen Ludwigsburg gegen Brose Bamberg souverän für sich entschieden (95:73) und stehen nun im Halbfinale der Meisterschaftsrunde.

Nachdem die Bamberger mit ihrem Sieg im vierten Spiel die Serie ausgeglichen hatten, fiel die Entscheidung um den Einzug ins Halbfinale erst im fünften Spiel am Donnerstagabend. Die Ludwigsburger ließen Bamberg von Beginn an keine Chance und zeigten ihr bestes Spiel in der Serie. Sie gewannen am Ende deutlich mit 95:73 (50:37).

Immer in Führung

Damit nutzen sie ihren Heimvorteil und sind mit großer Nervenstärke ins Halbfinale der Play-offs eingezogen. Für die Gastgeber, die nie zurücklagen, war Tremmell Darden mit 14 Punkten bester Werfer - fünf Riesen punkteten zweistellig. Zwar stellte Bamberg in Bennet Hundt und Christian Sengfelder (jeweils 19 Punkte) die besten Werfer, doch gegen die Ausgeglichenheit und die Reboundstärke des Favoriten reichten ihre Leistungen nicht aus. Bei Ludwigsburg erzielten nur zwei Akteure keine Punkte.

John Patrick: Respekt vor München

Er sei sehr stolz auf sein Team, sagte Ludwigsburgs Trainer John Patrick nach dem Spiel im Interview mit SWR Sport. Gleichzeitig hätten sie nun viel Respekt vor München und deren "unmenschlichem Spielplan".

Spannende Viertelfinalserie

Die Serie startete für die Riesen nach Plan: Gegen den früheren Serienmeister Brose Bamberg gewann die Mannschaft von Trainer John Patrick zum Auftakt der K.o.-Runde mit 83:69 (41:33). Das zweite Spiel ging bereits knapper aus. In einer spannenden Schlußphase erkämpfte sich Ludwigsburg dennoch den 86:83-Sieg und hatte somit zwei Matchbälle gegen Bamberg.

Diese konnten sie aber weder im dritten Spiel (60:96) noch im vierten Spiel (84:87) verwandeln. Umso größer nun die Erleichterung. Im Halbfinale spielen die Riesen nun gegen den FC Bayern München. Das erste Spiel findet am kommenden Samstag statt. Im zweiten Halbfinale stehen sich Alba und ratiopharm Ulm gegenüber.