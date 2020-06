per Mail teilen

Mitfavorit MHP Riesen Ludwigsburg hat beim Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL) mit viel Mühe den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren.

Die Schwaben schlugen in einer engen Partie im leeren Münchner Audi Dome die Fraport Skyliners aus Frankfurt mit 80:77 (37:35) und setzten sich in Gruppe B vorerst an die Spitze. Im ersten Spiel hatte Rasta Vechta gegen die Mannschaft von John Patrick das Nachsehen gehabt.

Marcos Knight,der Ludwigsburger Matchwinner

Ludwigsburg, das bis zum Abbruch der Hauptrunde auf dem zweiten Platz hinter Titelverteidiger Bayern München gelegen hatte, konnte sich gegen die Hessen nie absetzen. Auf einem spielerisch überschaubaren Niveau überzeugte mit zunehmender Spieldauer dann aber der Ludwigsburger Marcos Knight, der mit fünf verwandelten Drei-Punkte-Würfen und insgesamt 25 Punkten zum besten Werfer avancierte.

Basketball-Geschichte schrieb im zweiten Viertel Jacob Patrick. Der Sohn von Ludwigsburgs Trainer John Patrick traf einen Dreier zum zwischenzeitlichen 28:24 und wurde so nach BBL-Angaben im Alter von 16 Jahren, 6 Monaten und 19 Tagen jüngster Korbschütze in der Liga-Historie seit Beginn der Aufzeichnungen 1998. "Das ist natürlich eine schöne Sache, aber ich freue mich einfach, dass ich mit dem Team spielen und offensiv helfen kann", sagte Jacob Patrick bei "Magentasport".

Jacob Patrick jüngster Korbschütze

Sein Vater und Trainer war stolz. «Es ist cool für ihn. Es ist nur ein Schritt, aber ich freue mich für ihn, als mein junger Spieler und auch als mein Sohn», sagte John Patrick.