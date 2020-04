Die Basketball-Bundesliga will ihre Saison anders als die deutschen Top-Ligen im Handball und Eishockey fortsetzen. In einer Videoschalte am Montag verständigten sich zehn Clubs darauf, den Spielbetrieb trotz der Coronavirus-Pandemie wieder aufzunehmen, wenn die Politik dies erlaubt.

Die Basketball Bundesliga (BBL) gibt nicht auf und will ihren Corona-Meister im verkleinerten Turnierformat küren. Wie die BBL am Montag nach einer Videokonferenz mitteilte, soll die Saison trotz der Pandemie mit nur noch zehn der 17 Teams fortgesetzt werden. An Geisterspiele in zwei Fünfergruppen an einem Ort in Deutschland sollen sich Halbfinals und Finale anschließen.

Teilnehmer sind die zehn Mannschaften, die noch spielen wollen: Bayern München, die Riesen Ludwigsburg, Alba Berlin, die Merlins Crailsheim, Rasta Vechta, die Baskets Oldenburg, Brose Bamberg, BG Göttingen, ratiopharm Ulm und die Skyliners Frankfurt. Die anderen werden in der Abschlusstabelle dahinter platziert - der Abstieg aber entfällt. "In der jetzigen Phase ist es schön, dass man einen Modus gefunden hat, mit der wir die Saison, die für uns hervorragend gelaufen ist, beenden können. Natürlich unter der Voraussetzung, dass das Gesundheits- und Hygienekonzept stimmt. Am Ende des Tages sind wir darauf angewiesen, ob es von der Regierung und den Behörden genehmigt wird", sagt Markus Buchmann, 2. Vorsitzender der MHP Riesen Ludwigsburg im Gespräch mit SWR Sport.

Sieben Clubs haben sich gegen die Fortsetzung entschieden

Sieben Clubs entschieden sich gegen eine Fortsetzung der seit Mitte März unterbrochenen Saison - für sie ist die Spielzeit beendet. Das war für die Riesen Ludwigsburg keine Option: "Wir wollten weiterspielen, weil wir auch eine Verpflichtung haben gegenüber Sponsoren und Partnern. Natürlich ist das eine Facette, aber wir wollen auch die Saison unter einem sportlichen Aspekt zu Ende bringen. Wohlwissend, dass es Veränderungen geben wird und es keine normale Saison ist."

Andreas Oettel, Geschäftsführer von Ratiopharm Ulm sieht es ähnlich: "Es war keine leichte Entscheidung, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass ein Bundesliga Proficlub keine Relevanz und keine Existenzberechtigung hat, wenn er seine Spiele nicht austragen kann. Und Sportler sind da leistungsorientiert, also die Jungs wollen spielen und dementsprechend haben wir in Ulm gesagt, wir sind dabei und wollen die Fahne der Bundesliga weiter hoch halten gerade und trotz dieser schwierigen Zeit."

Wie die Vereine mit der Corona-Pandemie umgehen

Standort für Turnier wird nächste Woche festgelegt

In der nächsten Woche solle dann der Standort für das Turnier festgelegt werden "und dann gibt es Mitte Mai wohl eine Entscheidung, wann weiter gespielt werden kann." Die Vereine hatten mit der Ligaspitze in einer knapp fünfstündigen Schalte beraten. BBL-Geschäftsführer Stefan Holz hatte sich bereits zuvor für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen und auf einen großen Konsens gehofft.

Vor mehr als sieben Wochen waren die bislang letzten Bundesligaspiele absolviert worden. Vor der Unterbrechung lag der amtierende Meister FC Bayern mit nur zwei Liga-Niederlagen an der Tabellenspitze, die Clubs hatten bis zu diesem Zeitpunkt zwischen 19 und 21 von 32 regulären Saisonpartien bestritten. Ende März hatte die Liga noch eine endgültige Entscheidung vertagt, nun gab es Klarheit. Auch die Fußball-Clubs der Bundesligen hoffen weiterhin noch auf eine Fortsetzung ihrer derzeit unterbrochenen Saison.