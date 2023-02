Riesen Ludwigsburg verpassen Einzug ins Finale

per Mail teilen

Die Riesen Ludwigsburg scheiden im Halbfinale des Final Fours trotz einer Halbzeitführung gegen Gastgeber Oldenburg aus.

Die Riesen Ludwigsburg unterlagen den Baskets Oldenburg, Cup-Gewinner von 2015, am Samstag im ersten Halbfinale des Final Four mit 86:92 (49:37). Die Ludwigsburger verspielten dabei einen 16-Punkte-Vorsprung.

Bester Werfer bei den Oldenburgern war DeWayne Russell mit 26 Punkten. Bei den Ludwigsburgern glänzte Justin Johnson mit 19 Zählern.

Im Endspiel am Sonntag (15.00 Uhr) trifft Oldenburg auf Bayern München, das Titelverteidiger Alba Berlin mit 83:77 (40:38) besiegte.

Riesen mit neun Dreiern vor der Pause

Oldenburg erwischte in eigener Halle einen guten Start und zog schnell auf 8:2 davon. Doch dann steigerten sich die Ludwigsburger und trafen vor allem aus der Distanz in beeindruckender Manier. Vor der Pause versenkten die Riesen neun von 17 Dreiern - zur Pause lag Ludwigsburg so mit zwölf Punkten vorne (49:37). Auch, weil sich die Baskets zu viele Ballverluste leisteten.

Vor allem der erst in der vergangenen Woche verpflichtete Hassani Gravett fand noch keine Bindung zu seinen neuen Teamkollegen. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Oldenburg.

Angeführt vom überragenden Russell verkürzten die Niedersachsen den Rückstand immer weiter und gingen im Schlussviertel beim Stand von 73:72 erstmals seit der Anfangsphase wieder in Führung. Oldenburg setzte sich auf neun Punkte ab (89:80), doch Ludwigsburg kam noch einmal auf drei Zähler heran (86:89). Doch am Ende setzten sich die EWE Baskets wie schon im Ligaspiel durch.