Die Riesen Ludwigsburg haben im Viertelfinal-Hinspiel des Europe Cups bei JDA Dijon eine gute Ausgangsposition verpasst. Nach einer starken Anfangsphase lässt der Bundesligist nach.

Bereits in der Gruppenphase des Wettbewerbs waren Ludwigsburg und Dijon zwei Mal aufeinandergetroffen. In beiden Spielen hatte das BBL-Team gewonnen. Am Mittwochabend behielt Dijon mit 88:75 (46:45) die Oberhand.

Durch die Niederlage stehen die Ludwigsburger im Rückspiel am Mittwoch in heimischer Halle unter Zugzwang. Dieses müssen sie mit 14 Punkten Vorsprung gewinnen, um die Runde der letzten vier zu erreichen.

Manjon treffsicher

Das Team von Coach John Patrick, für das Ezra Manjon mit 27 Punkten am besten traf, hatte einen Start nach Maß. Von Beginn an unterstrichen die Barockstädter ihre Ambitionen, den Sieg im ersten Spiel nach Hause mitzunehmen.

Vor allem bei den Zweierwürfen zeigten die Riesen eine hohe Effizienz. So konnten sie die Franzosen bis Mitte des zweiten Viertels auf Distanz halten. Danach entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe mit häufigen Führungswechseln.

Schwächen im dritten Viertel

Im dritten Viertel offenbarten die Gäste in der Offensive Schwächen. Zahlreiche Würfe landeten nicht im Korb. Nur elf Punkte waren die Quittung. Dijon bestrafte dies mit einigen Dreiern.

Zudem kam der Bundesligist bei den Rebounds häufig einen Schritt zu spät. Im Schlussviertel gaben die Riesen das Spiel endgültig aus der Hand. Für Ludwigsburg war es die erste Niederlage gegen Dijon in bisher sieben Aufeinandertreffen.