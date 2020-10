Die MHP Riesen Ludwigsburg haben sich zum Auftakt des deutschen Basketball-Pokals keine Blöße gegeben und s.Oliver Würzburg mit 78:67 (41:37) geschlagen. Für ratiopharm Ulm setzte es dagegen eine Niederlage.

Ludwigsburg tat sich bei der Partie in Weißenfels zunächst allerdings immens schwer, traf vor allem nur wenige Dreier. Erst im letzten Viertel setzte man sich entscheidend ab.

Ulm unterliegt Bamberg

Bereits am Samstag war ratiopharm Ulm mit einer Niederlage gegen die Brose Baskets Bamberg in den Wettbewerb gestartet. Die bereits im Europacup aktiven Ulmer erwischten in der Gruppe C den besseren Start, doch Bamberg kämpfte sich zurück und übernahm die Führung. Die Franken blieben bestimmend, bauten den Vorsprung kontinuierlich auf maximal 13 Punkte aus. Ulm kam dank einer guten Dreier-Quote noch einmal ran, aber nicht mehr an Bamberg vorbei.

Gespielt wird in vier Gruppen mit jeweils vier Teams. Die Spieltage zwei und drei finden am 24. und 25. Oktober statt. Das Final-Turnier, für das sich nur die vier Gruppensieger qualifizieren, soll am 1. und 2. November in München ausgetragen werden.