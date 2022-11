Ludwigsburg schlägt Tabellenführer Bonn

per Mail teilen

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben für die erste Saison-Niederlage der Telekom Baskets Bonn gesorgt. Die Schwaben gewannen mit 84:80.

Ludwigsburg (6:2 Siege) bleibt durch den 84:80 (44:49)-Sieg weiter in der Spitzengruppe. Neuer Tabellenführer ist Alba Berlin (6:0), die erst am Sonntag gegen Göttingen antreten. Bonn steht jetzt bei 6:1-Siegen.

Die Gastgeber verdienten sich den Erfolg dank eines starken vierten Durchgangs (17:11). Bester Schütze bei den Riesen war Prentiss Hubb mit 24 Punkten. Für die Bonner trafen TJ Shorts und Jeremy Morgan mit jeweils 21 Zähler am besten. Die Hakro Merlins Crailsheim fügten den Hamburg Towers mit ihrem 92:84 (53:33) die dritte Niederlage in Serie zu. Durch den dritten Erfolg im achten Spiel haben die Gastgeber zumindest den Anschluss an die Playoff-Ränge geschafft. Die Towers (4:4) rutschen nach gutem Start dagegen immer weiter ab.