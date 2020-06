Die MHP Riesen Ludwigsburg haben sich im Viertelfinal-Hinspiel gegen den deutschen Meister Bayern München durchgesetzt. Damit haben die Schwaben gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale des BBL-Finalturniers.

Die Basketballer der Riesen Ludwigsburg haben mit einem großen Kraftakt das erste Viertelfinalspiel gegen Bayern München gewonnen. Dem FC Bayern hingegen droht im Heim-Turnier um die deutsche Basketball-Meisterschaft ein frühes Aus. Im Viertelfinal-Hinspiel holten die MHP Riesen Ludwigsburg einen Elf-Punkte-Rückstand auf und gewannen am Mittwochabend mit 87:83 (36:42). Diesen Rückstand muss der Titelverteidiger im Rückspiel am Freitag (16:30 Uhr) aufholen.

Brase Topscorer für Ludwigsburg

Bei den formstarken Gästen erzielte Hans Brase die meisten Zähler (18). Zuvor hatte ratiopharm Ulm ein 101:61 gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt zum fast sicheren Einzug ins Halbfinale gefeiert. Die Bayern standen nach der verpatzten Vorrunde mit zwei Niederlagen unter Druck und gingen aufgeladen in die Partie. Nach zweieinhalb Minuten zeigte Barthel nach einem Drei-Punkt-Spiel die Muskeln und brüllte Richtung Ersatzbank. Dass Ludwigsburg ein echter Gradmesser ist, zeigten die Gäste, als sie kurz danach ein 2:9 in ein 16:10 drehten. Bayern versuchte die Kontrolle zurückzugewinnen, die MHP Riesen drehten immer wieder mit ihren schnellen Spielmachern auf.

Riesen drehen die Partie

Anders als noch in den Spielen zuvor feuerte sich der Meister von der Ersatzbank an, allen voran Alex King peitschte das Team nach vorne. Zur Pause führte München mit sechs Punkten. "Wir müssen aufpassen, Bayern nicht weiter im Spiel zu halten. Wenn die aufdrehen, wird es schwer", sagte Ludwigsburgs Jonas Wohlfarth-Bottermann in der Pause. Das gelang anfangs der zweiten Hälfte nicht, Bayern zog auf elf Zähler davon. Aber das Team von Headcoach John Patrick ließ sich nicht abhängen. In einer spannenden Schlussphase drehte Ludwigsburg die Partie. Danach hatte Bayern einige Chancen, patzte aber dabei zu oft.