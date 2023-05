In den Playoffs der Basketball-Bundesliga (BBL) haben die Riesen Ludwigsburg das erste Halbfinal-Spiel bei den Baskets Bonn verloren.

Die Barockstädter unterlagen dem Hauptrunden-Ersten am Pfingstmontag mit 71:80 (23:16, 8:26, 22:14, 18:24). Die erste Chance zum Ausgleich in der Best-of-five-Serie hat Ludwigsburg am Mittwoch (20:30 Uhr), dann wird Halbfinal-Spiel Nummer zwei ebenfalls in Bonn ausgetragen.

Patrick bringt Ludwigsburg erstmals in Führung

Den Start in das erste Match gestalteten beide Teams ausgeglichen. Vor der stimmungsvollen Kulisse von 6.000 Zuschauern brachte Shooting Guard Jacob Patrick die Riesen nach fünf Spielminuten erstmals in Führung (10:9).

Als Point Guard Will Cherry mit einem Drei-Punkte-Wurf auf 13:9 erhöhte (6.), war Ludwigsburg endgültig in der Partie angekommen - und die Hausherren bereits zu ihrer ersten Auszeit gezwungen. Diese blieb zunächst aber ohne Effekt, die Gäste beendeten das erste Viertel mit einer 23:16-Führung.

Baskets Bonn drehen im zweiten Viertel auf

Im zweiten Spielabschnitt drehten die Baskets allerdings auf und wurden nach und nach ihrer Favoritenrolle immer mehr gerecht. 26:8 Punkte im zweiten Viertel stellten den bisherigen Verlauf der Partie deutlich auf den Kopf, sodass Bonn mit einer 42:31-Halbzeitführung in die Kabine ging.

Nach der Pause waren die Riesen für kurze Zeit noch einmal ebenbürtig, Prentiss Hubb brachte sein Team zweieinhalb Minuten vor dem Ende des dritten Viertels auf vier Punkte heran (47:51) - doch die Schwaben blieben nur vorübergehend in Schlagdistanz.

Erste Playoff-Niederlage für die Riesen Ludwigsburg

Der Endstand von 71:80 bedeutet für Ludwigsburg die erste Niederlage in diesen Playoffs: Die Halbfinal-Serie gegen Oldenburg hatten die Riesen mit einem glatten 3:0 für sich entschieden.

Bonns erfolgreichster Werfer war Liga-MVP T.J. Shorts II mit 22 Punkten. Yorman Polas Bartolo sammelte mit zwölf Zählern die meisten Punkte für die Gäste.

Ulm legt gegen München vor

Den zweiten Finalisten ermitteln Pokalsieger Bayern München und Favoritenschreck ratiopharm Ulm. Vor dem zweiten Duell am Dienstag (20:30 Uhr) in München führt Ulm mit 1:0. Im Viertelfinale hatte Ulm Titelverteidiger Alba Berlin ausgeschaltet.