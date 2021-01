Das Finale zwischen Berlin und Ludwigsburg um die deutsche Basketball-Krone verspricht ein Duell der Systeme. Das Duell Alba Berlin speziell gegen den Ludwigsburger Trainer John Patrick hat dabei eine brisante Vergangenheit.

Die MHP Riesen Ludwigsburg gehen als Außenseiter in das Finale gegen Alba Berlin um die Deutsche Meisterschaft im Basketball. Trainer John Patrick will außerdem erst kurzfristig vor dem Finale über den Einsatz seiner angeschlagenen Leistungsträger entscheiden. "Alle Spieler, die jeden zweiten Tag gespielt haben, haben Schmerzen", sagte Trainer John Patrick vor dem ersten Endspiel am Freitagabend (20.30 Uhr). "Die Frage ist, ob es zu viel ist, oder nicht."

Im zweiten Halbfinale gegen ratiopharm Ulm hatte sich Center Jonas Wohlfarth-Bottermann früh am Knie verletzt und danach aussetzen müssen. Hans Brase ist ebenfalls angeschlagen. Auch der Einsatz des bislang überragenden Aufbauspielers Marcos Knight ist laut Patrick eine "Game-Time-Decision" (Entscheidung am Spieltag). Der US-Profi war in der Partie am Dienstag umgeknickt, er konnte aber aufs Parkett zurückkehren.

In der Vorrunde trafen beide Teams bereits aufeinander. Berlin gewann mit acht Punkten Vorsprung (97:89) und sicherte sich in der Gruppe Platz 1. "Wir waren auf Augenhöhe, wir haben mitgehalten und geführt. Wir haben daraus gelernt", sagte Ludwigsburgs Trainer John Patrick, der die Riesen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte ins Finale geführt hat.

Das Duell Albas mit Patrick hat eine brisante Vergangenheit: Beim 3:0-Halbfinalerfolg der Berliner vor zwei Jahren warf der Ludwigsburger Coach dem Gegner vor, mit Schauspielerei Foulpfiffe der Schiedsrichter zu schinden. Aus der Saison 2011/12 des überraschenden Erstrunden-Aus von Alba gegen die damals von Patrick trainierten Würzburger ist das Zitat von Baldi überliefert, Duelle mit diesem Kontrahenten hätten "mit richtigem Basketball nichts zu tun".

"Kein Team wünscht sich gegen Ludwigsburg zu spielen"

Nun schwingt reichlich Respekt in den Aussagen der Berliner gegenüber dem Bezwinger des gestürzten Titelverteidigers FC Bayern München mit. "Sie haben zu ihrem Markenkern erklärt, dass sie allen auf die Nerven gehen mit ihrer speziellen Art zu spielen. Kein Team europaweit, das schon mal die Erfahrung mit Ludwigsburg gemacht hat, wünscht sich, gegen Ludwigsburg zu spielen", sagte Baldi. "Sie zerstören Spiele, das können sie sehr gut."

Was spricht für Ludwigsburg im Finale gegen Berlin?

Der Wille: Ludwigsburg gibt auch gegen vermeintlich stärkere Teams niemals auf. In allen vier bisherigen Playoffspielen lagen die Riesen mit mindestens neun Punkten zurück - und kämpften sich dennoch wieder zurück in die Partie. Im dritten Viertel beider Duelle mit dem FC Bayern gab es jeweils zweistellige Rückstände, doch mit ihrem Einsatz beendete Ludwigsburg die Hoffnungen des Gastgebers auf die dritte Meisterschaft in Serie.

Marcos Knight: Der 30 Jahre alte Amerikaner ist ein Faszinosum. Obwohl nur 1,88 Meter groß, wirft sich der Aufbauspieler in jedes mögliche Duell um einen Rebound - auch gegen deutlich längere Gegner. Knight ist Motor und Herz der Ludwigsburger, in allen vier Playoffspielen gelang ihm ein Double-Double - zweistellige Werte bei Punkten und Rebounds. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Ulm knickte das Kraftpaket übel um, biss sich aber durch und stand mehr als 33 Minuten auf dem Parkett. Wichtiger Faktor wird sein, wie viel Energie Knight nach acht kräftezehrenden Partien und den meisten Einsatzminuten aller Spieler noch hat.

John Patrick: Der gebürtige Amerikaner ist seit 2013 Coach der Ludwigsburger und maßgeblich für den Erfolg und Stil des Teams verantwortlich. Auch wenn das bislang letzte Playoff-Aufeinandertreffen mit Berlin vor zwei Jahren klar verloren ging, hat Patrick in seiner Karriere schon bewiesen, dass er weiß, wie man Alba schlägt. Vor acht Jahren gelang ihm mit Würzburg die Überraschung.



Ludwigsburger Basketballer feiern Rekord-Saison im Autokino

Unabhängig vom Ausgang der Finalspiele gegen Alba Berlin werden die Bundesliga-Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg am Montagabend im Autokino Kornwestheim ihren Saisonabschluss feiern. Das teilten die Schwaben am Freitag mit. 500 Autos sollen zugelassen werden. Die Eintrittskarten sind kostenlos, aber nur über den Online-Shop der Ludwigsburger erhältlich. Schon der Einzug in die Finals um die deutsche Meisterschaft, in denen sie am Freitag und Sonntag in München gegen Alba antreten, ist für die Riesen der größte Erfolg ihrer 60-jährigen Vereinsgeschichte.