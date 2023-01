per Mail teilen

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Basketball-Champions-League den Einzug in die Runde der besten 16 Mannschaften hauchdünn verpasst. Die Hakro Merlins Crailsheim unterlagen indes im Fiba Europe Cup deutlich.

Die MHP Riesen Ludwigsburg gaben gegen Limoges CSP eine 36:16-Führung nach dem ersten Viertel noch aus der Hand und unterlagen dem Klub aus Frankreich mit 94:96 (51:39) nach Verlängerung. Dadurch setzten sich die Gäste mit 2:1 in der Best-of-three-Serie durch. Das erste Duell in der MHP-Arena hatten die Ludwigsburger noch für sich entschieden (85:81), dann aber in Frankreich deutlich verloren (62:82).

Den entscheidenden Versuch versenkte mit Ablauf der Uhr Bryce Jones, der mit 26 Punkten auch der beste Werfer der Partie war. Für Ludwigsburg war Prentiss Hubb mit 24 Punkten am treffsichersten.

Crailsheim mit erneuter Niederlage

Die Basketballer der Hakro Merlins Crailsheim haben im FIBA Europe Cup indes ihr zweites Spiel verloren. Beim BC Kalev/Cramo unterlag der Bundesligist deutlich mit 78:90 (30:41). Bester Crailsheimer Werfer der Partie war Edon Maxhuni mit 14 Punkten.

In der Gruppe K liegen die Crailsheimer mit zwei Punkten auf dem dritten Platz vor BC Kalev, das ebenfalls zwei Punkte hat. Mit jeweils drei Punkten sind Gaziantep und Heroes Den Bosch Erster und Zweiter.