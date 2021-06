Die beeindruckenden Comeback-Qualitäten der MHP Riesen Ludwigsburg haben diesmal nicht gereicht. Nach der zweiten Niederlage gegen Bayern München müssen die Schwaben um das Finale bangen.

Am Ende war es ein einziger Dreier, der den MHP Riesen Ludwigsburg gegen Bayern München zum Ausgleich fehlte. Doch Bundesliga-MVP Jaleen Smith verpasste wenige Zehntelsekunden vor Schluss den Buzzer-Beater. Nach der knappen 78:81-Niederlage gegen Bayern München liegen die Schwaben im Playoff-Halbfinale (Modus: Best of five) mit 1:2 hinten.

Dass es zum Ende hin überhaupt noch einmal knapp wurde, war den enormen Comeback-Qualitäten der MHP Riesen in der dieser Saison zu verdanken. Dass diese überhaupt nötig waren, lag am dritten Viertel. Das Team von Trainer John Patrick verlor in einem bis dahin engen Spiel etwas den Faden, machte selbst nur 14 Punkte und musste zusehen, wie die Bayern mit 22 Punkten davon zogen. Diesem Rückstand liefen die Schwaben im letzten Viertel vergeblich hinterher. Da nutzen auch die 29 Punkte von Topscorer Smith nichts.

Das möglicherweise schon entscheidende Spiel vier wird am Freitagabend in der bayerischen Landeshauptstadt ausgetragen (20.30 Uhr). In der zweiten Halbfinalserie zwischen Titelverteidiger Alba Berlin und ratiopharm Ulm steht es 1:1.