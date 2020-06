per Mail teilen

Ludwigsburgs Basketballer haben eine bärenstarke Saison gespielt. Doch jetzt wird es ernst: Im anstehenden Finalturnier in München kämpfen die "Riesen" um die Meisterschaft - aber drei Leistungsträger fehlen.

Ludwigsburg ist bereit. Nach langer Corona-Pause spielen die MHP Riesen im Finalturnier in München um den Titel. Dort wollen sie eine jetzt schon erfolgreiche Saison bestmöglich abschließen. "Wir freuen uns alle, selbst die Busfahrer", erzählt Trainer John Patrick im Videointerview mit dem SWR.

Die Vorbereitung auf das Turnier sei nicht einfach gewesen. Nur wenige Trainingseinheiten als Mannschaft, viele Spieler kamen erst in der vergangenen Woche zum Team. Trotzdem sind Patricks Spieler in Form. "Auch wenn wir als Mannschaft vielleicht nicht topfit sind, sind die Spieler auf jeden Fall individuell in einer guten körperlichen Verfassung."

Wie schnell die Mannschaft im Turnier an ihre Topleistungen anknüpfen kann, weiß John Patrick noch nicht. Der erfahrene Trainer geht aber davon aus, dass sich das Team "Schritt für Schritt" besser einspiele.

Ludwigsburger spielen diese Saison bärenstark

Dass dieses Jahr mit den Riesen zu rechnen ist, haben sie in den 21 Ligaspielen vor Corona gezeigt: 17 Siege und nur vier Niederlagen stehen für das Team von Trainer John Patrick zu Buche – das bedeutet Platz zwei in der Tabelle. Nur der FC Bayern steht noch vor den Schwaben.

Drei Führungsspieler fallen aus

Kurz vor dem Showdown in München gibt es allerdings schlechte Nachrichten: Im Titelkampf stehen den Riesen drei wichtige Spieler nicht zur Verfügung. Kapitän Konstantin Konga fehlt wegen einer Schulterverletzung, die beiden Amerikaner Khadeen Carrington und Tanner Leissner kommen nicht rechtzeitig aus ihrer Heimat zurück.

Während Leissner aufgrund von Infektionen mit dem Coronavirus im familiären Umfeld ausfällt, bleibt Führungsspieler Carrington in seiner Heimat Brooklyn. Der Stadtteil von New York City litt besonders unter der Pandemie, jetzt herrscht durch die Proteste gegen Polizeibrutalität der nächste Ausnahmezustand. Patrick fordert Verständnis für die Spieler: "Als Coach und Mannschaftskamerad muss man akzeptieren, dass die Spieler auch ein Leben außerhalb des Basketballs haben."

"Go-to-guy" Carrington fehlt im Turnier

Sportlich werden die Ludwigsburger vor allem die Treffsicherheit von Khadeen Carrington vermissen. Der Scharfschütze zeigte sich in dieser Saison in überragender Form und war mit 17 Punkten pro Spiel bester Werfer der Riesen.

"Er ist ein richtiger Go-to-guy", also ein verlässlicher Zielspieler, sagt Trainer Patrick über Carrington. Viele Spiele habe der Offensivspezialist in der Schlussphase entschieden – Carrington sei in den letzten Minuten eine "cool cat" und fühle überhaupt keinen Druck.

Er wird im Turnier fehlen: Ludwigsburgs Leistungsträger Khadeen Carrington beim Sprungwurf gegen Rasta Vechta. Imago wolf-sportfoto

Um den Verlust von Carrington zu kompensieren, verstärken Zamal Nixon (aus Heidelberg) und Teyvon Myers (aus Gießen) das Team von John Patrick. Beide haben allerdings wenig Erfahrung auf BBL-Niveau.

Riesen treffen in der Gruppenphase auf "Topfavorit" Alba Berlin

In der Gruppenphase treffen die Riesen auf vier Gegner: Alba Berlin, Rasta Vechta, Brose Bamberg und die Fraport Skyliners. In der Liga gewannen sie viermal gegen diese Teams – zweimal ging man als Verlierer aus der Halle.

Doch unabhängig davon sollte ein Weiterkommen der Ludwigsburger reine Formsache sein. Denn vier der fünf Teams ziehen ins Viertelfinale ein, nur der Letztplatzierte scheidet aus.

John Patrick über die eigenen Titelchancen: "Sind kein Favorit mehr"

Die Kräfteverhältnisse sind für John Patrick vor dem Turnier klar verteilt: "Alba Berlin ist für mich Topfavorit. Sie haben keine wichtigen Spieler verloren und haben auch die zusätzliche Belastung durch die Euro League nicht mehr." Aber auch der FC Bayern habe durch seine enorme Kadertiefe gute Chancen. Interessant: Beide Teams mussten in der Liga gegen John Patricks Ludwigsburger eine Niederlage einstecken.

Den eigenen Anspruch haben die Riesen trotz starker Saison in der Liga etwas zurückgeschraubt. "Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen", so Patrick, "aber wenn man drei seiner sieben besten Spieler verliert, ist man kein Favorit mehr", erklärt er nüchtern.

Vorbilder über Deutschlands Grenzen hinaus

Die Ludwigsburger Riesen starten am kommenden Sonntagabend ins Turnier. Um 20:30 Uhr bekommt es das Team von John Patrick mit Rasta Vechta zu tun. Der Trainer hofft auf "großartigen Basketball" – wichtiger sei aber, dass alles problemlos verlaufe.

Dass die Saison in einem Quarantäne-Turnier ohne Zuschauer beendet wird, stört John Patrick nicht. "Ich bin froh, dass wir überhaupt spielen. Wir sind vielleicht auch Vorbilder für größere Veranstaltungen." Er spreche oft mit Spielerberatern der NBA oder Offiziellen der Olympischen Spiele in Tokio, die gespannt nach Deutschland blicken. Wenn alles gut geht, können die Sport-Entscheider aus aller Welt vielleicht etwas von der kleinen BBL lernen.