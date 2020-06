per Mail teilen

Das BBL-Finalturnier ist in vollem Gange – und Ludwigsburg überzeugt. Mit drei Siegen und einer Niederlage ist das Team fürs Viertelfinale qualifiziert. Dabei überragt ein Spieler mit spektakulären Einzelleistungen.

Der Ball schwirrt im Ludwigsburger Angriffsdrittel umher. Ein Pass folgt auf den nächsten, bis das Spielgerät in den Händen der Nummer 20 landet. Jetzt muss der Wurf folgen. Das denkt zumindest der heranstürmende Verteidiger.

Als er bemerkt, was wirklich geschieht, ist es schon zu spät: Ludwigsburgs Thomas Wimbush II täuscht den Dreipunktewurf an, macht einen Schritt zur Seite und lässt den Gegenspieler ins Leere laufen. Ungedeckt steht er nun in der Ecke und feuert den Dreier ab – Treffer.

Szenen wie diese gab es einige in den vier Ludwigsburger Gruppenspielen des BBL-Finalturniers. Sie alle haben eines gemeinsam: eine funktionierende Ludwigsburger Offensive mit einem herausragenden Thomas Wimbush.

Wimbush spielt größere Rolle – und liefert ab

Der amerikanische Flügelspieler war zwar auch in der regulären Saison eine Stütze des Teams, im Finalturnier ist seine Spielzeit aber deutlich angestiegen. Wimbush profitiert dabei von den vielen Ausfällen im Team von Trainer John Patrick. Gerade ohne den Topscorer Khadeen Carrington muss jemand die wichtigen Würfe übernehmen – Wimbush ist zur Stelle.

Spektakulär: Thomas Wimbush II mit einem Alley-Oop-Dunk Imago BBL-Foto

Im Turnier in München hat er seine Punkte pro Spiel fast verdoppelt. Der ohnehin schon starke Wert von 18,5 wird noch verfälscht, da der 26-Jährige im zweiten Spiel gegen Frankfurt verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste – mit null Punkten auf dem Konto.

In den Partien gegen Vechta (24 Punkte), Bamberg (20 Punkte) und Berlin (30 Punkte) war er jeweils bester Schütze der Partie. Wimbush strotzt nur so vor Selbstvertrauen, seine Trefferquote ist beeindruckend. Er trifft starke 58 Prozent seiner Korbversuche, verwandelt jeden zweiten Wurf hinter der Dreierlinie.

Im Viertelfinale wartet der Titelverteidiger

Mit drei überzeugenden Siegen und nur einer Niederlage gegen Topfavorit Alba Berlin stehen die Riesen aus Ludwigsburg jetzt im Viertelfinale. Dort treffen sie auf den Titelverteidiger FC Bayern. Die Münchner zeigten sich in der Gruppenphase jedoch ungewohnt formschwach und kassierten zwei Niederlagen.

Dauer 1:47 min Riesen-Trainer John Patrick vor Viertelfinale: Das macht Bayern so stark BBL PK John Patrick

Trotzdem warnt John Patrick vor der Qualität der Mannschaft. "In Normalform können sie nicht nur jede Mannschaft aus Deutschland, sondern auch aus ganz Europa schlagen." Um den amtierenden Meister bezwingen zu können, brauche es "viel Energie" und eine gute Tagesform, so Patrick.

Ganz sicher braucht es für einen Sieg auch Thomas Wimbush II in Höchstform. Sollte der Amerikaner an seine überragenden Leistungen aus der Gruppenphase anknüpfen können, haben die Riesen tatsächlich eine gute Chance, den FC Bayern vom BBL-Thron zu befördern.