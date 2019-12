Mit dem siebten Sieg in Serie setzten die MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball-Bundesliga ihre Erfolgsserie fort und stellten den Vereinsrekord ein.

John Patrick ist schon viele Jahre Trainer der Ludwigsburger Basketballer und er ist verheiratet mit einer deutschen Frau. Ein Stück amerikanisch bleibt er aber auch. In den Tagen Ende November gehört Thanksgiving auch bei ihm einfach dazu. Mit Familie und Freunden am Tisch sitzen, um einen Truthahn herum, dem traditionellen Turkey, und eine gute Zeit haben.

"Es gibt keinen Turkey-Pokal"

Eine erfolgreiche Zeit hat Patrick aktuell mit seinen MHP Riesen. In der Bundesliga Bayern-Verfolger Nummer eins und sieben Siege in Serie. Aber das hat alles wenig Wert für den Trainer. "Es ist erst Anfang Dezember und es gibt keinen Turkey-Pokal. Die Meisterschaft ist erst im Mai oder Juni entschieden." Die Saison ist noch lang, da hat John Patrick Recht. Trotzdem sind seine Riesen im Rausch. Noch ein Sieg mehr, am Wochenende in Vechta, und ein neuer Vereinsrekord wäre perfekt.

Dauer 1:14 min Patrick: "es gibt keinen Turkey-Pokal" John Patrick über die sehr guten vergangenen Spiele.

Gelungener Neustart

Dass die Ludwigsburger so gut unterwegs sind, ist schon überraschend. Wurde doch nach Platz 10 in der Vorsaison und den verpassten Play-Offs das Personal kräftig ausgetauscht. Auf Spielerseite. Der Trainer aber blieb. Und John Patrick zeigte bei der Auswahl viel Talent. Denn die Mischung stimmt. "Ich hatte mehr eine Hoffnung, dass es passt.", gibt Patrick zu. "So klappt es nicht immer. Aber diese Jahr klappt es bis jetzt gut."

Dauer 0:49 min Patrick: "Mehr eine Hoffnung" John Patrick über die Manschaftskonstelation

Tattoo als Glücksbringer

Geheimnisse für den Ludwigsburger Erfolg gibt es einige. Kapitän Konstantin Konga trägt seines auf dem Oberschenkel. Das Tattoo "Underdog". Der Begriff des Außenseiters passe ganz gut zu seinem Leben und aktuell auch sportlich zu den MHP Riesen. "Es hat keiner damit gerechnet vor der Saison." Jetzt geht es erst einmal um die Fortsetzung der Siegesserie und dafür werden alle Glücksbringer gebraucht.