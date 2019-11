per Mail teilen

Die MHP Riesen Ludwigsburg schlagen Vizemeister Alba Berlin 81:77 und bestätigen damit den hervorragenden Saisonstart.

Sie können es also auch gegen die Top-Teams. Nach Siegen über Ulm, Göttingen, Hamburg und Crailsheim habe die MHP Riesen Ludwigsburg am Sonntagabend auch gegen Alba Berlin gewonnen. Gegen den Vizemeister setzten sich die Schwaben 81:77 (21:15, 35:44, 57:58) durch und fuhren damit den fünften Sieg in Serie ein.

Es überzeugten vor allem drei US-Amerikaner: Khadeen Carrington (18), Nick Weiler-Babb (17) und Marcos Knight (15) sorgten für einen Großteil der Ludwigsburger Punkte. Bei "Magentasport" sagte Topscorer Knight: "Wir sind schon ziemlich gut. Es ist zwar noch früh in der Saison und es ist noch ein weiter weg zu gehen, aber wir werden jeden Tag besser."

Ludwigsburg nun auf Platz zwei

Mit dem Erfolg über Alba bestätigten die Riesen ihren hervorragenden Saisonstart. Ludwigsburg gewann sieben der ersten acht Spiele und verlor lediglich das Auswärtsspiel am 3. Spieltag in Oldenburg. Mit dieser Bilanz stehen die Schwaben hinter Meister Bayern München auf Rang zwei der Basketball-Bundesliga.