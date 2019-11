Die Riesen Ludwigsburg haben ihr Auswärtsspiel bei den Crailsheim Merlins mit 92:83 gewonnen. Ulm unterlag zuhause gegen Würzburg.

Die Crailsheim Merlins haben nach ihrem Traumstart in die Basketball Bundesliga (BBL) die zweite Pleite in Folge kassiert. Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage gegen die EWE Baskets Oldenburg (93:98) verlor das Team von Coach Tuomas Iisalo, das mit fünf Siegen in Serie in die Spielzeit gestartet war, am 7. Spieltag gegen die MHP Riesen Ludwigsburg 83:92 (40:46).

Die Ludwigsburger übernahmen damit für eine Nacht die Tabellenführung. Am Sonntag werden die Riesen (12:2 Punkte) aber schon wieder abgelöst - dann kommt es zum Topspiel zwischen Meister Bayern München und dem bisherigen Spitzenreiter Alba Berlin. Beide Teams weisen bislang nach fünf Spielen eine makellose Bilanz (10:0) auf. Mit nun 10:4 Punkten rutschten die Merlins in der Tabelle auf Rang fünf ab. Ratiopharm Ulm kassierte indes durch das 73:82 (38:39) gegen s.Oliver Würzburg bereits die fünfte Saisonniederlage und steckt weiter im Tabellenkeller fest.