Geheimfavorit Ludwigsburg setzte sich in seinem ersten Spiel in München gegen Rasta Vechta mit 81:76 (46:32) durch. Überragender Spieler im Team von Trainer John Patrick, das zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung Anfang März Platz zwei belegte, war Thomas Wimbush II mit 24 Punkten. Bei Vechta, das nur mit einem Zehn-Mann-Kader nach München gereist war, kam Neuzugang Jaroslaw Zyskowski auf 18 Zähler.

Jacob Patrick feiert sein Debüt für Ludwigsburg

Bei den Riesen gab Jacob Patrick, Sohn von Trainer John Patrick, sein BBL-Debüt. Mit gerade einmal 16 Jahren und siebeneinhalb Monaten ist er der viertjüngste Spieler der Ligageschichte. Sein fast drei Jahre älterer Bruder Johannes wurde ebenfalls eingesetzt, für ihn war es sein zweiter Einsatz in der BBL. Gegenüber "Magentasport" sagte Trainer John Patrick nach Spielende über seine beiden Söhne: "Sie sind jung, sie haben alles gegeben und ich bin stolz, dass sie uns helfen konnten."

Smith fehlt Ludwigsburg

Ludwigsburg war wegen einer Corona-Infektion ohne Jaleen Smith angetreten. Nach der Rückkehr aus seiner Heimat USA war das Virus-Genom schwach positiv beim US-Amerikaner nachgewiesen worden. Der 25-Jährige hält sich noch in Ludwigsburg auf. Smith wurde mittlerweile mit einem Abstand von über 24 Stunden zweimal negativ getestet, das Gesundheitsamt und die BBL haben den Point Guard für den Spielbetrieb freigegeben. Am Montag soll er in München eintreffen.