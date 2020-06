per Mail teilen

Es hat nicht ganz gereicht für die MHP Riesen Ludwigsburg: Alba Berlin gewann beim Endturnier der Bundesliga (BBL) in München dank einer über weite Strecken souveränen Vorstellung mit 75:74 (42:35) auch das zweite Finalspiel gegen die Schwaben. Damit holte sich der Hauptstadtklub mit einem Gesamtvorsprung von 24 Punkten seine neunte deutsche Meisterschaft.

Erstmals seit 2003 dürfen die Berliner damit auch das Double feiern. Den Pokal hatte sich Alba zum zehnten Mal bereits im Februar gegen die EWE Baskets Oldenburg gesichert, vor allem in den beiden Endspielen um die deutsche Meisterschaft demonstrierte der Vierte der abgebrochenen Hauptrunde dann seine derzeitige Ausnahmestellung: Dem glanzvollen 88:65 gegen die Riesen im ersten Finale folgte nun ein weiterer überzeugender Auftritt gegen die erneut geschwächten Riesen: Wie bereits im ersten Spiel fehlte Topscorer und Antreiber Marcos Knight wegen einer Verletzung am rechten Knöchel.

Dauer 0:49 min Alba holt Titel gegen Ludwigsburg Alba holt Titel gegen Ludwigsburg

Eine über weite Teile klare Sache

Nach einem fehlerhaften Beginn beider Finalisten riss die Mannschaft des spanischen Trainers Aito Garcia Reneses das Spiel gegen Ende des ersten Viertels an sich: Zu diesem Zeitpunkt betrug der Gesamtvorsprung bereits 33 Punkte, zur Halbzeit 30 Punkte, nach drei Vierteln 36 Punkte.

TV-Tipp Einen Bericht vom Final-Rückspiel Alba Berlin gegen MHP Riesen Ludwigsburg gibt es an diesem Sonntag ab 21:45 Uhr bei SWR Sport Baden-Württemberg im SWR Fernsehen BW.

Berlin nimmt Revanche

In den beiden vergangenen Jahren hatte Alba, Dauermeister in der BBL von 1997 bis 2003, jeweils die Finalserie um die Meisterschaft gegen Bayern München verloren. In eigener Halle schied der Titelverteidiger allerdings schon im Viertelfinale gegen Ludwigsburg aus.

Ludwigsburg am Ende seiner Kräfte

Die Berliner mit ihrem gut besetzten Kader präsentierten sich im Audi Dome dagegen als homogene Mannschaft, die ihrer Rolle als Mitfavorit mit zehn Siegen aus zehn Spielen jederzeit gerecht wurde. In der Coronakrise gelang es ihnen - gegen eine Ludwigsburger Mannschaft, die nach den Kraftakten im Viertelfinale gegen den FC Bayern und im Halbfinale gegen ratiopharm Ulm am Ende ihrer Kräfte war.