Die Crailsheimer Basketballer erleben magische Zeiten. In drei Wettbewerben sind sie noch dabei und können dank ihrer Offensiv-Power auf Titel hoffen.

Beste Offensive der Liga, Gruppensieger im FIBA Europe Cup, Fünfter in der BBL und fürs Top-Four-Finalturnier im Pokal qualifiziert: Der Basketball-Klub, der vor 35 Jahren als Schul-AG startete, zählt nach einem Drittel der Saison zu den Top-Teams der Liga.

Mit neuem Trainer weiter auf Erfolgsspur

Die vergangenen fünf Jahre stand Coach Tuomas Iisalo am Rand des Crailsheimer Courts. Der Finne führte das Team aus der zweiten Liga in die BBL und etablierte die Merlins im Oberhaus. Als der Liga-Betrieb 2020 wegen Corona vorzeigt beendet wurde, standen die Merlins Crailsheim sogar auf Platz drei. In der vergangen Saison qualifizierte sich Iisalo mit Crailsheim erstmals für Europa, wechselte jedoch nach Bonn.

Nachfolger Sebastian Gleim, gekommen von den Skyliners Frankfurt, setzt den erfolgreichen Weg fort. Im November gewannen die Merlins jedes Liga-Spiel. "Es ist eine verrückte kleine Basketball-Stadt", sagt der neue Coach über den 33.000-Einwohner-Ort im Nordosten Baden-Württembergs. "Es macht sehr viel Spaß dieses Abenteuer zu erleben - in der BBL und in Europa."

TJ Shorts trifft und trifft und trifft

Ebenso viel Spaß haben die Spieler. Besonders ihre Offensiv-Freude zeichnet die Crailsheimer in dieser Saison aus. Kein anderes Team hat nach elf Spieltagen mehr Punkte erzielt als die Merlins Crailsheim. Ihr Top-Scorer TJ Shorts stellte gegen die Hamburg Towers, das Team mit der besten Defensive der Liga, mit 23 Punkten sogar einen persönlichen Punkte-Rekord auf. "Meine Mitspieler machen es mir leicht. Genau wie der Trainer, der mich so einsetzt, dass ich erfolgreich sein kann. Seit ich im Sommer kam, mache ich, was zu tun ist, und bisher klappt das gut", meint TJ Shorts. Nicht nur Trainer und Mitspieler treiben den Kalifornier zur Bestleistung, Unterstützung kommt auch von Übersee: "Meine Mutter ruft mich jeden Tag an, gibt mir Feedback zu meinen Spielen und baut mich - wenn nötig - auf. Sie macht so ziemlich alles, was eine Mutter tun kann."

Merlins reagieren auf neue Corona-Verordnung Der Basketball-Bundesligist Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat auf die verschärften Corona-Beschlüsse der Bundesregierung reagiert. Karteninhaber werden dieser Tage kontaktiert. Mit den neuen Beschlüssen wegen der Corona-Pandemie dürfen bei Merlins-Spielen jetzt maximal 750 Zuschauer in die Arena Hohenlohe in Ilshofen kommen. Dazu gilt die 2G-Plus-Regel. Da allein 1.500 Dauerkarten verkauft sind, will der Club Karteninhaber kontaktieren. Man wolle den Fans die Chance geben, wenigstens jedes zweite Heimspiel besuchen zu können, heißt es in einer Mitteilung der Crailsheimer Merlins. Alle für Dezember gekauften Einzeltickets verlieren ihre Gültigkeit, deren Käufer werden ebenfalls kontaktiert. Die Verordnung gilt zunächst bis Ende des Monats.

Wo soll das nur enden?

Trot aller Erfolge: Das erste Saisonziel bleibt der Klassenerhalt: "Wir müssen garantieren, dass wir in der Liga bleiben", sagt Chefcoach Gleim. "Von da aus greifen wir nach mehr Zielen. In Europa zu spielen, ist eine riesen Sache. Natürlich träumen wir da auch von etwas. Wichtiger als Träumen ist aber, am Erarbeiteten anzuknüpfen." TJ Shorts hat hingegen noch ganz andere Ziele: "Ich glaube immer an den Titel – egal bei welchem Team ich spiele. Wenn du diese Einstellung nicht hast, kannst du gleich zu Hause bleiben."

Zu Hause bleiben die Merlins Crailsheim definitiv nicht: Am Sonntag reist Gleim mit den Merlins Crailsheim zum BBL-Spiel an seine alte Wirkungsstätte Frankfurt. Drei Tage später (8. Dezember) empfangen sie die Italiener aus Reggio Emilia im FIBA Europe Cup. Aufgrund der Corona-Regeln in Baden-Württemberg dürfen maximal 750 Zuschauer in die Halle. Trotzdem hoffen die Merlins auf weitere "Magic Moments" - in der Liga, im Pokal und in Europa.