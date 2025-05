Riesenjubel bei den Heidelberger Basketballern: Durch den 92:64-Heimerfolg gegen die Niners Chemnitz holen die Academics den dritten Sieg im Playoffs-Viertelfinale und schaffen dadurch nach 50 Jahren erstmals wieder den Sprung ins Halbfinale.

Ausnahmezustand in Heidelberg: Vergangene Saison noch spielten die Academics gegen den Abstieg, jetzt gehören sie zu den besten vier Teams der Basketball-Bundesliga: Mit dem 92:64-Erfolg im vierten Viertelfinalspiel gegen die Niners Chemnitz (27.05.) entschieden die Heidelberger Basketballer die Best-of-five-Serie mit 3:1 für sich und schafften dadurch den Einzug ins Playoffs-Halbfinale. Da trifft das Team von Danny Jansson nun auf Titelvertediger Bayern München.

Academics Heidelberg starten selbstbewusst

In der ausverkauften Heidelberger Arena starteten die Gastgeber selbstbewusst und gingen schnell mit 4:0 in Führung. Besonders bei den Offensiv-Rebounds präsentierten sich die Kurpfälzer stark und auch in der Defensive nutzten sie die hohe Fehlerquote im Chemnitzer Aufbauspiel konsequent aus. So bauten sie ihre Führung Mitte des ersten Viertels zunächst auf 14:9 aus. Weil aber die Gäste immer besser ins Spiel fanden und sich über ihre starken Distanzwürfe viel Selbstvertrauen holten, entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der die Niners im zweiten Viertel zum 35:35-Ausgleich kamen.

Am Ende einer intensiven ersten Hälfte holte sich das Team von Headcoach Danny Jansson das Momentum aber wieder zurück und nahm - auch dank der Treffsicherheit von Michael Weathers - eine 48:41-Führung mit in die Halbzeitpause.

Heidelberg fulminant im dritten Viertel

Diesen Schwung nahmen die Heidelberger mit ins dritte Viertel. Die Hausherren agierten mutig und mit viel Zug zum Korb. Chemnitz fand keine spielerischen Mittel gegen immer selbstbewusster aufspielende Heidelberger, die ihren Vorsprung auf 67:48 ausbauten.

Getragen von den Fans ließen die Gastgeber auch im letzten Viertel nichts mehr anbrennen. Mit viel Spielfreude und einer hohen Effektivität brachte das Überraschungsteam der Liga die Führung souverän über die Zeit und feierte einen verdienten 92:64-Sieg gegen die Niners.

Im ersten Halbfinale seit 50 Jahren treffen die Heidelberger nun auf die hochfavorisierten Basketballer des FC Bayern München. Los geht's in der Best-of-five-Serie am 1. Juni. Im zweiten Halbfinale geht es für Ulm gegen Braunschweig oder Würzburg.