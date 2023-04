Die Trierer Basketballer spielen die schlechteste Saison seit dem Bundesliga-Abstieg 2015. Das Saisonziel Playoffs wurde verpasst, es laufen nun die Planungen für die kommende Spielzeit.

Nach der 69:89-Niederlage gegen Medipolis SC Jena steht fest, dass die Gladiators Trier in dieser Saison die Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga (ProA) verpassen werden. Trier steht mit 15 Siegen und 17 Niederlagen auf Rang 13 der Tabelle, der achte Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, ist zwei Spieltage vor Ende der regulären Saison nicht mehr zu erreichen. Das Verpassen der Playoffs bedeutet auch, dass eine Rückkehr in die Bundesliga in diesem Jahr nicht mehr möglich ist. Die Saison 2023/2024 wird die neunte Zweitliga-Saison in Serie für die Moselstädter.

Der Aufstieg in die BBL ist das mittelfristige Ziel

Dann wollen die Gladiators aber wieder angreifen. Andre Ewertz, Geschäftsführer der Gladiators Trier, sagte SWR Sport, dass das Erreichen der Playoffs auch in der kommenden Spielzeit das Saisonziel der Trierer sei. Mittelfristig müsse sogar der Aufstieg in die Bundesliga wieder angepeilt werden. Damit diese Ziele erreicht werden können, arbeitet der Geschäftsführer bereits an der Planung für die kommende Saison.

Zunächst muss Ewertz die Trainerfrage klären. Jermaine Bucknor, der im März für Pascal Henrichs übernommen hat, ist nur als Interimstrainer bis Saisonende eingeplant. Die Zukunft des ehemaligen Trierer Spielers und Co-Trainers ist offen. Vom Trainer wird auch die Kaderplanung maßgeblich abhängen. Nachdem es im vergangenen Jahr bereits einen großen Umbruch gab, ist eine weitere Neugestaltung der Mannschaft in diesem Sommer nicht ausgeschlossen.