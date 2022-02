Wie die Ehinger Profi-Basketballer mit der Krise umgehen

21 Niederlagen in 21 Spielen, das ist bislang die Bilanz der Ehinger Basketballer. Bitter für eine Profimannschaft in der zweithöchsten deutschen Basketball-Liga. Aber aufgeben gilt nicht.

Die Ehinger Basketballer sind eigentlich das sportliche Aushängeschild der 25.000-Einwohner-Stadt an der Donau. Spielen die "Ehinger Steeples" doch als Profimannschaft in der zweithöchsten deutschen Basketball-Liga, der zweiten Liga Pro A. Am Samstag (5. Februar 2022) beim Heimspiel gegen Nürnberg haben sie am Sieg geschnuppert, aber am Ende doch 83:88 verloren.

Treue Fans der Ehinger Basketballer, wie Werner Hecht (links) mit seiner Trommel, halten trotz der Niederlagen-Serie zu ihren "Steeples". SWR Peter Köpple

Allmählich resigniert auch der treueste Ehinger Basketball-Fan

Gekämpft hat das Team bis zum Schluss und auch Fan Werner Hecht hat mit seiner Trommel wieder alles gegeben, leider vergeblich. Allmählich resigniert auch der treueste Anhänger. Dass es schwierig werde, sei klar gewesen. Die ganze Liga sei deutlich stärker geworden, und in Ehingen gebe es einfach nicht mehr.

"So langsam ist es auch egal. Jetzt versuchen wir, die Saison noch zu Ende zu bringen (...) und dann nächstes Jahr, eine Liga tiefer, von Neuem anzugreifen."

Niederlagen-Serie drückt auf Stimmung im Team

Werner Hecht hat sich mit dem Abstieg schon abgefunden. Die andauernde Niederlagen-Serie drückt schon auch auf die Stimmung im Team, gesteht Spieler Tim Martinez. Im Team gebe es deswegen schon manchmal Unstimmigkeiten. Aber die meisten würden sich schon ewig kennen, hätten auch schon viel zusammen gewonnen.

"Und durch diesen Zusammenhalt schaffen wir es halt, trotzdem Motivation zu finden."

In der Tat kennen sich viele Spieler aus dem zu Ehingen gehörenden Jugendprogramm des Basketball-Internats in Urspring. Für Trainer Johannes Hübner ist es eine besondere Herausforderung, in seinem jungen Team immer wieder für Optimismus zu sorgen. Er sei jeden Tag gefordert,die Motivation aufrechtzuerhalten.

"Neue Inhalte, neue Taktiken auch vermitteln, dass immer wieder etwas Neues, Positives passiert, auch viele Einzelgespräche mit den Spielern führen."

Die Zweitliga-Saison hatte schon im September unglücklich und holprig angefangen, blickt Hübner zurück. Ganz am Anfang sei eine Mannschaft zusammengestellt worden, "die haben wir so nie gesehen."

"Da hatte ein Spieler Heimweh und ist wieder zurück nach Dänemark."

Schwerpunkt auf Ausbildung junger Basketball-Profis

Dann habe es Spieler gegeben, die "aussortiert" worden seien, weil sie die in Ehingen üblichen Standards nicht eingehalten hätten. "Und dann ist das vielleicht dann mal der sportlich beste Spieler, aber dann müssen wir unser Programm verteidigen." Und das lege nun mal den Schwerpunkt auf die Ausbildung junger Basketball-Profis.

Da fehle es dann auf dem Feld oft an Erfahrung, und gelegentlich auch am Können. Zum Beispiel in Sachen Verteidigung. "Das haben wir über die Saison nicht so gut hinbekommen", erklärt der Coach. Ehingen habe den geringsten Etat und die jüngste Mannschaft der Liga. "Dass wir da unten kämpfen, ist jede Saison zu erwarten und die Idee ist, hier Spieler zu entwickeln - und das machen wir trotzdem."

"Die Jungs machen das toll, die arbeiten hart, obwohl wir so viel verloren haben."

Gemeinsamer Wunsch - wenigstens einmal noch gewinnen

Auch die Vereinsführung hat sich mit dem Abstieg eigentlich schon abgefunden. Man hofft auf einen Neubeginn nächstes Jahr in der Basketballliga Pro B. Einen Wunsch haben alle trotzdem noch, wie auch Spieler Maximilian Langenfeld - wenigstens einmal noch gewinnen. "Jeder Spieler hasst es, zu verlieren", meint der 17-jährige Langenfeld, "aber wir sind auch stolz darauf, nie aufgegeben zu haben. Wir hoffen, dass wir mit unserer Leistung noch den ersten Sieg raushauen können." 13 Spiele verbleiben den Ehinger Basketballern bis zum Saisonende noch - also noch 13 Siegchancen.