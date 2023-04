Dirk Nowitzki – Krönung einer Legende

Dirk Nowitzki ist endgültig im Basketballolymp angekommen. Der gebürtige Würzburger wird in die Hall of Fame der NBA aufgenommen. "SWR Sport erklärt" zeigt, wie Nowitzki den Wurf im Basketball perfektionierte.

Man hatte es natürlich ahnen können, dass dieser Tag kommen wird! Aber jetzt, da es feststeht, dass Dirk Nowitzki offizielles Mitglied der Hall of Fame der National Basketball Association (NBA) sein wird, ist es dennoch ein unglaublicher Moment für den 44-Jährigen und seine Fans. Es ist die Anerkennung für all seine Verdienste. 21 Jahre lang spielte "The German Wunderkind" in der NBA! Damit wird ihm dieselbe Ehre zuteil, wie zuvor Ausnahmespielern wie Michael Jordan, Kobe Bryant oder Earvin "Magic" Johnson.

Nowitzki glänzte von der 3-Punkte-Linie

Er revolutionierte das Spiel in der besten Liga der Welt wie kaum ein Zweiter. Als Dirk Nowitzki 1998 in die NBA wechselte, dachte zu Beginn niemand, dass "Dirkules" einen so großen Einfluss auf die Art des Spiels in der NBA nehmen wird. 21 Jahre lang spielte Dirk Nowitzki ausschließlich für eine Mannschaft, für die Dallas Mavericks. Als erster Deutscher gewann er den Meistertitel und wurde als MVP, als bester Spieler, ausgezeichnet. Als der 2,13 Meter große Dirk Nowitzki in die NBA kam, gab es keinen Spieler mit seiner Körperlänge, der auch von außerhalb der "Zone" gut werfen konnte. Dirk Nowitzki war der erste sogenannte "Seven-Footer", der auch jenseits der 3-Punkte-Linie traf.

Zusammen mit seinem Personaltrainer und Mentor Holger Geschwindner entwickelte er über die Jahre verschiedene Techniken, die ihn zu dem machten, was er heute ist – der sechstbeste Werfer in der NBA-Geschichte! Der erfolgreichste Werfer der NBA, der außerhalb der USA geboren wurde.

Wurf von Nowitzki wurde immer weiter optimiert

Grundlage seines Wurfes war die hohe Flugkurve des Balles. Dirk Nowitzkis Trainer Holger Geschwindner, selbst ehemaliger Basketballnationalspieler, dazu noch studierter Mathematiker und Physiker optimierte den Wurf seines Schützlings über viele Jahre. Geschwindner bezog unter anderem Faktoren wie die Ballgröße, den Ringdurchmesser, die Ringhöhe sowie die Geschwindigkeit des Balls in seine Überlegungen ein. Ziel war es, einen Einfallwinkel des Balles von ungefähr 47 Grad zu erreichen.

Viele Mitspieler und Gegner wunderten sich anfangs über die hohen Bälle des Deutschen, doch Nowitzkis Trefferquote ließ alle Spotter schnell verstummen. 31.560 Punkte Insgesamt erzielte Dirk Nowitzki in 1.522 Spielen. Kein Spieler seiner Körpergröße erzielte in seiner Karriere mehr Dreipunktewürfe als der "Germanator". Auch unter dem Korb waren Dirk Nowitzkis Würfe kaum zu verteidigen. Sein "One-Legged Fadeaway", ein auf einem Bein rückwärts abgesprungener Sprungwurf, war so optimiert, dass er beim einem 2,13 Meter großen Spieler quasi nicht zu verteidigen war.

Nowitzkis Aufnahme in die Hall of Fame absolut verdient

Doch nicht nur auf, sondern auch außerhalb des Parketts war und ist Dirk Nowitzki eine große Persönlichkeit. Seine Treue zu den Dallas Mavericks, sein Gehaltsverzicht, um dem Verein den Kauf weiterer Spieler zu ermöglichen oder auch den Respekt, den er stets seinen Gegnern zukommen ließ, machten Dirk Nowitzki zu einem der beliebtesten Basketballprofis der NBA. Sowohl bei den Fans als auch bei Gegnern und Mitspielern wurde der Ausnahmespieler geschätzt.

In Dallas ist eine Straße nach ihm benannt, der Nowitzki Way, vor der Halle, dem American Airlines Center, steht eine Nowitzki Statue, seine Rückennummer 41 hängt unterm Hallendach und wird bei den Mavericks nie mehr vergeben werden. Dirk Nowitzki ist der erfolgreichste deutsche Basketballer, den es gab und einer der erfolgreichsten in der Geschichte der NBA. Seine Aufnahme in die Hall of Fame hat sich Dirk Nowitzki absolut verdient!