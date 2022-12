Crailsheim verliert das fünfte Spiel in Folge

per Mail teilen

Die Hakro Merlins Crailsheim haben auch das fünfte Spiel in Folge in der Basketball-Bundesliga verloren.

Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es für die Hakro Merlins aus Crailsheim in der Basketball-Bundesliga nichts zu feiern. Die Crailsheimer unterlagen gegen die Würzburg Baskets mit 78:87. Damit verlor Crailsheim bereits die fünfte Partie in Serie.

Bereits zur Halbzeit hatten die Crailsheimer mit 31:34 zurückgelegen. Vor 2.811 Zuschauern in Würzburg war Midtgaard mit 19 Punkten bester Crailsheimer Werfer - Hunt traf mit 23 Punkten am besten für Würzburg. In der Tabelle stehen die Crailsheim Merlins jetzt auf dem 15. Platz.