Zum Start des Finalturniers in München verlor Crailsheim, das erste Spiel der Gruppe A mit 78:89 gegen Göttingen. Insgesamt zehn Teams spielen in den nächsten drei Wochen den Deutschen Basketball Meister aus.

Der Auftakt des easyCredit BBL Final-Turniers ist geschafft - und es war sogar ein ansprechendes Spiel beim etwas überraschenden 89:78-Sieg der BG Göttingen gegen HAKRO Merlins Crailsheim. Mit einem überragenden Bennet Hundt, der seine 30 Punkte relativ sachlich kommentierte: "Ich habe mich von Anfang gut gefühlt. Der erste Dreier ist gleich reingegangen und dann lief s. Wir haben einfach gut den Ball laufen lassen, so dass ich gute Würfe bekommen habe. Wir wollten dann in der zweiten Halbzeit aggressiv bleiben, wollten die Rebounds kontrollieren. Das haben wir ganz gut geschafft bis zum Ende."

Dauer 1:19 min Sendezeit 19:57 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Crailsheim verliert Auftaktspiel. Auftaktniederlage für das Bundesliga Basketball-Team aus Crailsheim. Video herunterladen (3,1 MB | MP4)

Crailsheims Sebastian Herrera sah die Leistung seiner Mannschaft hingegen kritisch: "Wir haben eine Halbzeit komplett verschlafen. Wir waren nicht dabei, wir haben nicht füreinander gearbeitet. Die zweite Halbzeit haben wir wirklich hart gearbeitet, wir haben alles gegeben. Irgendwann sagt der Köper einfach nein. Das ist dann Pech. Wir müssen weiter hart arbeiten. Wir waren immer ein Underdog und wir wollen jetzt unbedingt einen Sieg holen mit harter Defense."

Chip soll noch mehr Sicherheit in Corona-Zeiten bringen

Durch die Nutzung von Tracking-Chips zur Aufzeichnung der Bewegungen der Spieler beim Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL) soll ein zusätzliches Sicherheitsnetz geschaffen werden. "Diese Technik haben wir als Worst-Case-Backup eingebaut und denken, dass wir uns dadurch noch ein Stück mehr schützen können", sagte Dr. Florian Kainzinger, Leiter des Hygiene- und Sicherheitskonzepts der Liga, bei MagentaSport.

Getragen am Handgelenk sollen die Geräte nur dann aufzeichnen, wenn sich die Profis in München im Quarantäne-Hotel befinden. Auf diese Weise soll es einfacher möglich sein, Kontaktpersonen zu identifizieren. "Für den Fall, dass wir einen positiv getesteten Spieler oder Betreuer hätten, könnten wir mit dessen Daten feststellen, mit welchen Personen es in den letzten 48 Stunden Kontakt über eine bestimmte Dauer gab, also über 15 Minuten zum Beispiel", sagte Kainzinger.

Nur die Ärzte können die Chips Spielern zuordnen

Die Maßnahme wurde laut Kainzinger ergriffen, da der BBL bei einem länger geplanten Gespräch mit dem Gesundheitsamt in München nahegelegt worden sei, "das eine oder andere noch nachzuschärfen". Allerdings ist die Nutzung freiwillig. "Der Chip ist pseudonymisiert, das heißt, da steht kein Name drauf", erläuterte Kainzinger. Nur die Ärzte im Hotel können die Chips den Personen zuordnen. Die Daten werden regelmäßig ausgelesen und gespeichert. Die Spieler würden "stark ermutigt" aber nicht aufgefordert, die Chips zu tragen, sagte Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic zu ESPN: "Wir hoffen, dass jeder versteht, warum es so gemacht wird." Und BBL-Geschäftsführer Stefan Holz meinte: "Es geht darum, Kontakte nachzuverfolgen. Wenn es einen positiven Test gäbe, wäre die ganze Gruppe gefährdet. Das könnte das Ende des Turniers bedeuten."