Crailsheim mit Niederlage im Europe Cup

per Mail teilen

Die Hakro Merlins Crailsheim sind mit einer Niederlage in die zweite Gruppenphase des Europe Cups gestartet.

Der Basketball-Bundesligist verlor am Mittwoch gegen GB Reggio Emilia aus Italien knapp mit 80:84 (37:38). Erfolgreichste Werfer bei den Gastgebern waren Elias Lasisi mit 19 Punkten sowie Center Bogdan Radosavljevic (18 Zähler). Die Partie zum Auftakt der Gruppe J war über die komplette Spielzeit ausgeglichen. Die Gäste aus Norditalien führten nach dem ersten Viertel (22:17), Crailsheim verkürzte bis zur Halbzeit auf einen Zähler. Auch nach dem dritten Durchgang konnte sich kein Team absetzen (59:61/30. Minute). Die Entscheidung fiel daher erst in der letzten Minute. Während die Mannschaft von Trainer Sebastian Gleim in der Offensive zu überhastet agierte, waren die Gäste treffsicher und konnten knapp gewinnen.