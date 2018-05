per Mail teilen

Nach 14 Jahren endet die Ära der Walter Tigers Tübingen in der Basketball-Bundesliga - mit nur einem Sieg und 33 Niederlagen. Doch Tübingen peilt bereits die Rückkehr an.

Auch ohne den Druck, im Abstiegskampf bestehen zu müssen, konnten die Walter Tigers Tübingen nicht gewinnen. So verlor das Team von Mathias Fischer auch im letzten Spiel gegen die Riesen Ludwigsburg und verabschiedete sich mit einem 79:88 aus der Liga.

Doch der endgültige Abstieg stand schon lange fest. So konnte die Fans der Walter Tigers Tübingen auch nicht mehr schocken. "Zweite Liga - scheißegal", skandieren die Anhänger des Urgesteins der Basketball-Bundesliga schon seit Wochen.

Wiederaufstieg das erklärte Ziel

Nach zuvor 14 Jahren Erstliga-Zugehörigkeit in Serie steht der Gang in die ProA für die Schwaben seit dem Wochenende fest - und soll möglichst rasch wieder korrigiert werden. "Wir werden alles dafür geben, in nächster Zeit wieder aufzusteigen", sagte Geschäftsführer Robert Wintermantel bei Telekom Sport.

Angesichts der blamablen Bilanz mit nur einem Sieg aus 34 Spielen und 33 Niederlagen konnten die Tübinger bereits seit Wochen für die 2. Liga planen. Und doch überwog nicht nur bei Profi Robert Zinn "ein beschissenes Gefühl". Mehr als ein Jahrzehnt hielt sich der Klub tapfer in der höchsten Spielklasse, nur Berlin, Bamberg, Ludwigsburg, Oldenburg, Bonn, Frankfurt und Braunschweig sind noch länger ununterbrochen erstklassig.

Keine einzige Saison mit positiver Bilanz

Dabei schloss Tübingen keine Saison mit einer positiven Bilanz ab, kam niemals die Playoffs und erreichte zwei zehnte Ränge als beste Platzierung. Diese Spielzeit brachte auch der Trainerwechsel von Tyron McCoy zu Mathias Fischer Ende November nicht mehr die Wende. Ob der Coach weitermacht, soll erst nach der Saison bekanntgegeben werden, sagte Wintermantel. Der Geschäftsführer selbst will seinen Job fortsetzen: "Ich würde mich nicht wohlfühlen, das Team in dieser Situation im Stich zu lassen."

In der 2. Liga streben die Tübinger einen ambitionierten Etat von mehr als zwei Millionen Euro an. Doch wichtiger als der finanzielle Rahmen ist aus Sicht des Managers die Hallenfrage für das langfristige Überleben des Basketballs auf Spitzenniveau. "Ein Mitmachen in der Bundesliga mit Spaß macht nur Sinn mit einer Multifunktionsarena", betonte Wintermantel. Hier können die Tübinger derzeit mit ihrer gut 3.000 Zuschauer fassenden Paul-Horn-Arena nicht mithalten. Gespräche dazu sind aber noch im Anfangsstadium.