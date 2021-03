Eine Niederlage und ein Sieg für die baden-württembergischen Teams in der Basketball-Bundesliga: Während ratiopharm Ulm auswärts verlor, freuten sich die Merlins Crailsheim über einen Heimsieg.

Ratiopharm Ulm hat am 25. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) bei Brose Bamberg mit 74:88 (38:36) verloren. Bambergs Shooting Guard Devon Hall mit 25 Punkten sorgte fast im Alleingang für die Ulmer Niederlage. Bei den Gästen aus Ulm war Cameron Clark mit zwölf Punkten am erfolgreichsten. Trotz der Niederlage bleibt ratiopharm Ulm in der Tabelle aber auf dem siebten Tabellenplatz und damit in den Playoff-Rängen.

HAKRO Merlins Crailsheim feiern Heimsieg

Für die HAKRO Merlins Crailsheim lief der Spieltag hingegen erfolgreicher. Die Merlins setzten sich im Heimspiel gegen die Giessen 46ers mit 102:77 (48:42) durch. In den ersten beiden Vierteln hatte Gießen noch gut mitgehalten und die Crailsheimer nicht davon ziehen lassen. Im dritten Viertel drehten die Gastgeber jedoch auf, trafen sicher und ließen lediglich neun Giessener Punkte zu. Damit legten sie den Grundstein für den ungefährdeten Sieg. Erfolgreichster Werfer bei Crailsheim war Elias Lasisi mit 20 Punkten. Mit nun 36:14 Zählern halten die Merlins den fünften Tabellenplatz.