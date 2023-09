Merlins Crailsheim im Teamcheck: Ein Underdog im Umbruch

Langfristig wollen sich die Basketballer der Merlins Crailsheim im Mittelfeld der Bundesliga etablieren. Nach einem Umbruch im Sommer steht allerdings eine schwierige Saison bevor.

Der Saisonauftakt im BBL-Pokal ging für die HAKRO Merlins Crailsheim in die Hose. Im Auswärtsspiel beim Zweitligisten Gießen unterlagen die Merlins am Samstag mit 73:79. Ein Dämpfer und eine Enttäuschung für das Team und den sportlichen Leiter Ingo Enskat. "Das war kein Auftritt, wie wir ihn uns vorstellen", sagte Enskat nach dem Pokalspiel. "Ich würde es nicht nur am Ergebnis festmachen, sondern vor allem daran, wie sich die Mannschaft präsentiert hat." Dass bei den Crailsheimern zu Saisonbeginn noch nicht alles funktioniert, ist allerdings nicht verwunderlich.

Von elf Spielern im Kader stießen sieben erst im Sommer zum Team von Cheftrainer Nikola Markovic. Markovic selbst wurde im Dezember vom Co-Trainer zum Headcoach befördert, konnte in der Vorbereitung also erstmals frei schalten und walten. Gemeinsam mit seinem Co-Trainer Daniel Herbert, dem Sohn des Bundestrainers Gordon Herbert, musste er aber auch einen harten Schlag verkraften. Mit Center Bogdan Radosavljevic, der wegen Schulterproblemen seine Karriere beenden musste, fiel kurzfristig ein Führungsspieler weg.

Wichtige Spieler haben Crailsheim

Außerdem verloren die Merlins ausgerechnet die Spieler, die in der vergangenen Saison die meisten Punkte aufgelegt haben. Während Top-Scorer James Bateman noch ohne Verein dasteht, zog es Otis Livingston II zum Ligakonkurrenten nach Würzburg. Außerdem verließ Jaren Lewis, der sowohl offensiv als auch defensiv Verantwortung übernahm, Crailsheim in Richtung Ludwigsburg.

Zugänge und Abgänge der Merlins Crailsheim Zugänge: Keandre Cook (MZT Skopje), Galin Smith (Canterbury Rams), Brevin Pritzl (Leuven Bears), James Murray-Boyles (Norrköping Dolphins), Marques Townes (Kecskemeti TE), Luis Wulff (FC Bayern Basketball), Prince Oduro (Brampton Honey Badgers) Abgänge: Jaren Lewis (MHP Riesen Ludwigsburg), Bruno Vrcic (Fraport Skyliners), Asbjorn Midtgaard (Antwerp Giants), Bogdan Radosavljevic (Karriereende), James Batemon (Ziel unbekannt), Arunas Mikalauskas (Ziel unbekannt), Edon Maxhuni (Ziel unbekannt), Myles Stephens (Ziel unbekannt)

Trotzdem sind die "Zauberer" sicher: Die Qualität im Kader ist gut. "Wir passen gut zusammen von den Charakteren her", sagt Kapitän Fabian Bleck, der seit 2019 das Trikot der Merlins trägt. "Wir haben individuell starke Spieler und wir müssen einfach als Team gut zusammenfinden." Mit Marques Townes kam ein neuer Aufbauspieler, mit Brevin Pritzl ein Dreierspezialist, James Murray-Boyles und Keandre Cook sollen als vielseitige Scorer in Erscheinung treten. Galin Smith und Prince Oduro sollen den Verlust von Radosavljevic kompensieren.

Merlins fühlen sich in der Außenseiterrolle wohl

Immerhin bleibt neben Bleck eine weitere Konstante. Aufbauspieler Maurice Stuckey geht ebenfalls ins fünfte Jahr bei den Merlins - ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Integration der vielen Neuzugänge. Sportlich steht der Klassenerhalt über allem, trotzdem geht der Blick schon in die ruhigeren Tabellenregionen, was auch am Etat hängt. Lukas Lienert, Merlins-Geschäftsführer, spricht von einem kontinuierlichen Wachstum im Finanzbereich. "Wir sind nicht mehr Schlusslicht der Liga", so Lienert. Das Ziel sei deshalb nach und nach ins Mittelfeld der BBL zu rücken - sowohl sportlich als auch finanziell.

Wir mögen die Underdog-Rolle. Es ist eine kleine Stadt, die hat das Gefühl: Wir zusammen gegen die anderen.

"Es wäre gelogen, wenn wir dieses Jahr sagen würden, 'hey, ganz unten reicht uns'", pflichtet sein sportlicher Leiter Enskat ihm bei. Trotzdem fühlen sich die Merlins als Außenseiter wohl. "Wir mögen die Underdog-Rolle. Es ist eine kleine Stadt, die hat das Gefühl: Wir hallten zusammen gegen die anderen." Findet das Team zum Saisonstart auch sportlich seine Linie, dürfte das frühe Pokal-Aus ein Warnschuss zur richtigen Zeit gewesen sein.