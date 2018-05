Die MHP Riesen Ludwigsburg spielen vom 4. bis 6. Mai das Final-Four der Basketball Champions-League. Am Freitag spielen die Schwaben im Halbfinale gegen den AS Monaco.

Die reguläre Saison der Basketball-Bundesliga ist vorbei. Für die Teams aus Tübingen und Ulm ist diese Spielzeit beendet, für die MHP Riesen Ludwigsburg geht es jetzt erst in die heiße Phase. Während die Ulmer das erste Mal seit der Saison 2010/11 die Playoffs verpassen und Tübingen nach 14 Jahren Erstliga-Zugehörigkeit den schweren Gang in die zweite Liga antreten muss, tanzen die Ludwigsburger sogar noch auf zwei Hochzeiten.

Die Bundesliga-Saison beendeten die Riesen nach einem sehr starken Jahr mit 26 Siegen und 8 Niederlagen auf Platz drei. Die Playoffs gegen den sechstplatzierten der Bundesliga beginnen für die Riesen erst am 10. Mai, denn vor der der "Best-of-five"-Serie fahren die Riesen zum Final-Four-Turnier der FIBA Champions-League nach Athen. Alle anderen Playoff-Serien der BBL starten bereits am Wochenende.

Patrick erwartet einen athletischen Gegner

Am Freitag um 17.30 Uhr MEZ (18.30 Uhr Ortszeit) spielen die Riesen Ludwigsburg das erste Halbfinale der BCL gegen den AS Monaco. "Wir spielen gegen den Tabellenführer der französischen Liga. Das wird eine große Herausforderung", sagte Trainer John Patrick. Die Monegassen gelten als sehr athletisches Team mit hochkarätigem Kader, spielten aber "einen unterschiedlichen Stil". Die französische Liga führt die Mannschaft aus dem Fürstentum souverän an, auch in der Champions League zeigten sie auf dem Weg in das Final Four keine wirklichen Schwächen (16 Siege / 2 Niederlagen) - eine sehr schwere Aufgabe für Ludwigsburg. "Wir werden alles tun, um diesen Titel zu holen", sagte Patrick.

Besonderes Augenmerk beim Gegner gilt Elmedin Kikanovic und Gerald Robinson. Die früheren Berliner sind gemeinsam Topscorer der Monegassen, beide erzielen pro Champions-League-Spiel im Schnitt 15,1 Punkte. Der Bosnier Kikanovic stand von 2015 bis 2017 bei Alba unter Vertrag, der Amerikaner Robinson im Vorjahr für einige Monate.

Das zweite Halbfinale später am Abend bestreiten UCAM Murcia und Gastgeber AEK Athen. Murcia ist derzeit auf Platz neun der spanischen Liga, die jedoch unumstritten die stärkste Liga Europas ist. AEK Athen liegt in der griechischen Liga auf Platz fünf und dürfte während des Final-Four-Turniers vom Heimvorteil in der 19.000 Zuschauer fassenden Olympia-Halle profitieren. Einen klaren Favoriten für den Titel in der Champions-League und das damit verbundene Preisgeld von einer Million Euro gibt es nicht. Alle vier Teams spielen sowohl national als auch international eine gute Saison auf hohem Niveau. Das Finale und das Spiel um Platz drei werden am Sonntag ausgetragen.

Die Bedeutung der Champions League

Aber wie kann es eigentlich sein, dass Ludwigsburg im Halbfinale der Champions-League steht? Sind Bayern München, Bamberg, Real Madrid und der FC Barcelona bereits ausgeschieden? Nein. Die ganz großen Klubs spielen in der Euroleague oder dem Eurocup.

So funktioniert die Euroleague 16 Klubs nehmen an der Euroleague teil, von denen elf eine sogenannte A-Lizenz besitzen, die zur Teilnahme für die nächsten zehn Jahre berechtigt. Eine Qualifikation für diese "exklusive" Liga ist für viele Klubs, trotz nationaler Meisterschaft, nicht möglich. Denn die Jahr für Jahr neu vergebenen B-Lizenzen erhält der deutsche Meister, der russische Meister, der Meister der Adriatic League und der Eurocup-Sieger. Zusätzlich wurde von der Euroleague jährlich eine Wildcard vergeben. Trotz der Basketball-Champions-League spielen die ganz großen Vereine weiterhin in der Euroleague, sofern sie eine Lizenz besitzen oder sich qualifizieren konnten. Wer es nicht in die Euroleague schafft, probiert es in der Regel im Eurocup.

Die Basketball Champions League wurde 2016 vom Weltverband FIBA ins Leben gerufen. Der Weltverband war mit den Regularien der bestehenden Wettbewerbe (Euroleague und Eurocup), die von einer privaten Organisation ausgetragen werden, nicht zufrieden. Vor allem die Euroleague entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer Art Exklusiv-Veranstaltung.

Zumindest dem Eurocup könnte die Champions-League aber schon bald den Rang ablaufen, da die Preisgelder im FIBA-Wettbewerb deutlich höher sind. Während der Sieger die siebenstellige Summe kassiert, bekommt der Sieger des Eurocups laut Stuttgarter Zeitung 300.000 Euro, der zweite Finalist bekommt nur 125.000 Euro (in der BCL 400.000 Euro). Schon das Startgeld in der Gruppenphase ist in der Champions League doppelt so hoch (50.000 Euro). Für Ludwigsburg sind dies keine geringen Geldbeträge. Der Etat der Riesen für die laufende Spielzeit wird auf etwas mehr als vier Millionen Euro geschätzt.

Der lange Weg bis ins Final Four

Auf den Weg bis in das Halbfinale konnten die Schwaben bereits 170.000 € erwirtschaften. Dies war aber mit einem immensen Spiel-Pensum verbunden. Als Vorjahresachter der Basketball-Bundesliga, mussten die Riesen, als einziges Final Four-Team, zunächst drei Qualifikationsrunden überstehen, bevor es in die eigentliche Hauptrunde ging. Schließlich absolvierte Ludwigsburg 24 Spiele (20 Siege / 4 Niederlagen) bis zum Final Four. Unter anderem wurden Oldenburg im Achtelfinale und Bayreuth im Viertelfinale des Wettbewerbes geschlagen. Besonders eindrucksvoll war das Viertelfinal-Rückspiel in Bayreuth. Nachdem das Hinspiel in heimischer Halle mit fünf Punkten verloren ging, siegten die Riesen im Rückspiel mit zwölf Punkten und einer sehr starken Leistung. Das Ticket für das Halbfinale war gelöst.

Für Ludwigsburg ist das Final Four der größte internationale Erfolg der Vereinsgeschichte. Der erste Titel der Vereinsgeschichte ist nur noch 80 Spielminuten entfernt, und die Chancen stehen nicht schlecht. Sollte es am Ende für die Riesen nicht reichen, bleibt unter dem Strich eine starke Champions-League-Saison, die den Klub europaweit bekannt machte. Außerdem bleiben den Schwaben ja noch die Playoffs in der Bundesliga.