Die Riesen-Party an der Akropolis fällt aus. Denn die MHP Riesen Ludwigsburg haben ihr Halbfinal-Spiel gegen die AS Monaco verloren. Folgt am Sonntag dann doch noch die kleine Party?

Dauer 01:01 min Verdiente Niederlage für die MHP Riesen Ludwigsburg Die MHP Riesen Ludwigsburg mussten sich im Champions-League-Halbfinale der AS Monaco geschlagen geben. Den Schwaben belibt jedoch noch das Spiel um Platz drei.

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben die Chance auf das erste Europapokal-Endspiel seiner Vereinsgeschichte vergeben. Beim Final Four der Champions League unterlagen die Süddeutschen im Halbfinale in Athen der AS Monaco mit 65:87 (38:36). Gegen den favorisierten Tabellenführer der französischen Liga lag Ludwigsburg schnell 20:11 in Front, ehe Monaco stärker aufkam und die Partie zu seinen Gunsten drehte.

Im Spiel um Platz drei muss Ludwigsburg am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Murcia ran. Die Spanier verloren das zweite Halbfinale am Freitagabend mit 75:77 (17:18, 17:22, 20:15, 21:22) gegen den Gastgeber AEK Athen.

Ludwigsburgs langer Weg durch Europa

Im letzten Viertel machte sich dann ein Klassen-Unterschied bemerkbar. Bester Werfer bei Monaco war mit 19 Punkten Elmedin Kikanovic, für Ludwigsburg trafen Kerron Johnson (12), Adika Peter-McNeilly (11), Elgin Cook (10) und Thomas Walkup (10) zweistellig. Der Weg zum Final Four des dritthöchsten Europapokal-Wettbewerbs nach der EuroLeague und dem EuroCup war für Ludwigsburg lang gewesen.

Über drei Qualifikationsrunden war der Sprung in die Gruppenphase gelungen. Als Tabellenzweiter qualifizierte sich das Team dort für die K.o.-Phase, wo es gleich zwei Bundesligisten ausschaltete: im Achtelfinale die EWE Baskets Oldenburg, im Viertelfinale medi Bayreuth. Bayreuth ist ab Mittwoch (10. Mai) auch Ludwigsburgs Auftaktgegner in den Bundesliga-Play-offs - die anderen drei Viertelfinals beginnen am Samstag und Sonntag.