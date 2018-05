Die Hauptrunde der Basketball-Bundesliga ist vorbei, Ulm und die Tigers Tübingen haben sich mit Niederlagen verabschiedet. Einzig die Riesen Ludwigsburg konnten siegen.

Die Walter Tigers Tübingen haben sich mit einer Niederlage aus der Basketball-Bundesliga verabschiedet. Beim Tabellen-Dritten, den MHP Riesen Ludwigsburg, hat das Team von Trainer Mathias Fischer lange Zeit geführt. Erst im letzten Viertel spielten die zuvor im Energiespar-Modus auftretenden Riesen noch einmal groß auf und drehten das Spiel zu ihren Gunsten.

Damit verabschieden die sich Walter Tigers Tübingen nach 14 Jahren Bundesliga mit nur einem Sieg und 33 Niederlagen als Tabellen-Letzer aus der Liga. Die MHP Riesen Ludwigsburg standen schon vor dem Spiel als Tabellen-Dritter fest und spielen am 10. Mai im Playoff-Viertelfinale gegen Medi Bayreuth. Zuvor steht noch das Final-Four-Turnier in der Basketball-Champions-League auf dem Programm. Dort spielen die MHP Riesen am Freitagabend gegen AS Monaco.

Knie-Verletzung bei Justin Sears

Justin Sears hat sich im Spiel gegen die Walter Tigers Tübingen am Knie verletzt Imago Michael Ruffler / masterpress

Ob Justin Sears dort und im Kampf um das Halbfinale mithelfen kann, ist jedoch ungewiss. Der Forward ist im dritten Viertel ohne Gegner-Einwirkung umgeknicht und hat sich im am Knie verletzt. Wie lange er ausfallen wird steht noch nicht fest.

MHP Riesen Ludwigsburg - Walter Tigers Tübingen 88:79 (17:22, 23:21, 20:26, 28:10) Punkte: Ludwigsburg: Evans 20, Johnson 16, Waleskowski 14, Walkup 11, Müller 9, Geske 8, Cook 6, Sears 2, Senglin 2 Walter Tigers Tübingen: Lee 19, Stewart 18, Heyden 11, Jordan 11, Upshaw 10, Mönninghoff 8, Zinn 2 Zuschauer: 2.863

Ulm verliert zum Abschluss

Der Ulmer Ismet Akpinar konnte Peyton Siva und Alba Berlin im letzten Spiel der Hauptrunde nicht stoppen Imago Michael Hundt / Matthias Koch

Auch Ratiopharm Ulm verabschiedet sich mit einer Niederlage aus der Saison. Das Team von Trainer Thorsten Leibenath verlor bei Alba Berlin deutlich mit 73:102. Damit beendet der Vorjahres-Halbfinalist eine gebrauchte Saison mit 16 Siegen und 18 Niederlagen auf Platz zehn. Ulm verpasst damit zum ersten Mal seit sieben Jahren die Playoffs.

Alba Berlin - Ratiopharm Ulm 102:73 (25:24, 26:18, 22:15, 29:16) Punkte: Berlin: Clifford 17, Grigonis 13, Sikma 13, Giffey 10, Siva 10, Peno 9, Vasturia 8, Vargas 7, Mattisseck 6, Radosavljevic 6, Drescher 3 Ulm: Fotu 15, Ohlbrecht 13, Babic 9, Thompson 9, Krämer 7, Reinhardt 7, Akpinar 6, Günther 3, Pape 2, Harangody 1, Pongo 1 Zuschauer: 8.899

Mehr zum Thema: