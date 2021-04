Großer Erfolg für die Hakro Merlins Crailsheim: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte haben sie die Playoffs der Basketball-Bundesliga (BBL) erreicht.

Die Mannschaft von Trainer Tuomas Iisalo besiegte am Mittwoch die Telekom Baskets Bonn mit 91:88 (40:47) und kann als Tabellenfünfter mit 19:8-Erfolgen nicht mehr von den begehrten Rängen für die K.o.-Runde verdrängt werden. Bonn bleibt auf dem 13. Platz.

Crailsheim in einem ausgeglichen Spiel am Ende vorn

Die Gastgeber starteten besser in die Partie und entschieden das erste Viertel mit fünf Punkten Vorsprung für sich. Im zweiten Viertel schien jedoch der Faden bei den Gastgebern gerissen: die Bonner trafen Wurf um Wurf und hatten aus einem Fünf-Punkte-Rückstand einen Sieben-Punkte-Vorsprung zur Pause gemacht. Großen Anteil daran hatte Chris Babb, der mit überragenden 36 Zählern Top-Scorer der Partie wurde.

In der zweiten Hälfte zeigten sich die Merlins aber erholt. Nach dem dritten Viertel waren sie nur noch drei Punkte zurück, drehten in den letzten zehn Minuten noch einmal auf und waren am Ende mit drei Punkten vorn. Jeremy Jones (19 Punkten) und Elias Lasisi (17) trafen für die Gastgeber am besten.