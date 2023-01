Crailsheim verliert deutlich gegen Berlin

Die Hakro Merlins Crailsheim haben ihr Auswärtsspiel bei Alba Berlin verloren. Die Crailsheimer unterlagen deutlich mit 77:100.

Gegen den Titelverteidiger und Tabellenführer Alba Berlin wurde es am Ende deutlich. Zu Beginn schaffte es Crailsheim allerdings, die Berliner zu überraschen. Mit 23:10 (7. Minute) führte das Team von Gäste-Trainer Nikola Markovic auch dank Maurice Stuckey, der insgesamt 18 Punkte erzielte. Allerdings zeigte der Titelfavorit schnell eine Reaktion.

Durch einen starken zweiten Durchgang (32:12) drehte Alba das Match und baute nach dem Seitenwechsel die Führung gegen überforderte Gäste noch deutlich aus. Bester Schütze für die Gastgeber war Tim Schneider mit 14 Punkten.

Ludwigsburg unterliegt Oldenburg, Ulm gewinnt gegen Bamberg

In einer Vorschau auf das Top-Four-Turnier des BBL-Pokals siegten die EWE Baskets Oldenburg 75:71 (26:36) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Am 18. Februar treffen beide Teams im Pokal-Halbfinale, welches in Oldenburg ausgetragen wird, erneut aufeinander. In der Liga liegen beide Teams auf Play-off-Kurs. Die MLP Academics Heidelberg verschafften sich durch ein 93:82 (43:43) gegen die Würzburg Baskets Luft im Abstiegskampf und rückten auf Platz 14 vor, ratiopharm Ulm gewann 107:87 (44:45) gegen Brose Bamberg.