Crailsheim dominiert Hamburg, Ludwigsburg souverän in Braunschweig

Mit einem herausragenden zweiten Viertel (34:12) ebnen sich die Crailsheim Merlins den Weg zu einem ungefährdeten 90:73-Sieg gegen die Hamburg Towers. Ludwigsburg gelingt ein souveräner Sieg in Braunschweig.

Beste Offensive (Crailsheim) gegen beste Defensive (Hamburg). Entsprechend ausgeglichen gestaltete sich das erste Viertel der Partie. Beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten jenseits der Drei-Punkte-Linie zum Erfolg zu kommen. Dafür gelang es den Crailsheimern immer wieder unter dem Korb der Gäste einfache Punkte zu erzielen. Trotz des scheinbar ausgeglichenen Punktestandes von 18:17 nach Ende des ersten Viertels, hatten die Hamburger Probleme die Offensive der Merlins zu stoppen.

Crailsheim dominiert das 2. Viertel (34:12)

Im zweiten Viertel konnten sich die Crailsheimer mit dem ersten erfolgreichen Dreier erstmals auf sechs Punkte absetzen und spielten sich in einen kleinen Rausch. Allen voran Crailsheims Point Guard T.J. Shorts, der heute gegen seinen Ex-Club antrat, drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Immer wieder konnte er seine Mitspieler wunderbar in Szene setzen oder selbst Punkte erzielen. Den Gästen gelang zu diesem Zeitpunkt sehr wenig. Mit 34:12 entschieden die Crailsheimer das zweite Viertel für sich und gingen mit einem 21-Punkte-Vorsprung in die Pause (51:30).

Höhere Intensität nach der Halbzeitpause

Die Hamburger kamen mit deutlich höherer Intensität aus der Halbzeitpause. Immer wieder schaffte es die Defensive der Towers die Crailsheimer Offense zu stoppen. Dementsprechend ging das drittel Viertel mit 21:17 an die Gäste. Eine richtige Aufholjagd blieb zu diesem Zeitpunkt aus, auch weil die Merlins mehrmals kurz vor Ablauf der Angriffszeit noch erfolgreich zum Korbabschluss kommen konnten. Auch im letzten Viertel blieben die Crailsheimer weiter konzentriert und ließen den Gäste keine Chance auf ein Comeback. Topscorer Shorts durfte nach 23 Punkten vorzeitig auf der Bank Platz nehmen. Nach dem Weiterkommen im Eurocup und im BBL-Pokal geht die Siegesserie der Merlins auch in der Bundesliga weiter.

Souveräner Sieg für Ludwigsburg

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben ihre Partie bei den Basketball Löwen Braunschweig souverän mit 91:80 gewonnen. Die Barockstädter konnten von Beginn an Kontrolle über die Partie erlangen und hatten auf Braunschweiger Offensiv-Aktionen immer eine Antwort parat. Durch den fünften Sieg im achten Saisonspiel arbeiten sich die Ludwigsburger in der Tabelle der Basketball-Bundesliga weiter nach oben. Ein Erfolgsgarant der Riesen war die Wurfquote jenseits der Dreierlinie. Mit 40,5% waren die Ludwigsburger deutlich erfolgreicher als das Heimteam aus Braunschweig (34,8%). Die Braunschweiger hatten große Probleme ihren eigenen Spielrhythmus zu finden. Lediglich gegen Ende des vierten Viertels kamen die Löwen noch einmal bis auf sechs Punkte heran, jedoch hatten die Riesen aus Ludwigsburg auch dieses Mal eine Antwort parat und konnten die Führung erneut ausbauen. Bester Werfer der Ludwigsburger war Johan Radebaugh, der mit 25 Zählern seine Saisonbestleistung aufs Parkett brachte.