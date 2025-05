Heidelberger Basketballer vor Halbfinale gegen Bayern: "Wir haben nichts zu verlieren"

Auf die Academics Heidelberg wartet in der Halbfinalserie der Bundesliga-Playoffs der Deutsche Meister Bayern München. Nationalspieler Paul Zipser kennt den Gegner besonders gut.

In der Heidelberger Arena gab es am Dienstag (27.05.) gleich doppelt Grund zur Freude. Die Basketballer der MLP Academics Heidelberg hatten den Einzug ins Halbfinale geschafft. Ein historischer Coup, der zuletzt vor 50 Jahren gelungen war. Am kommenden Sonntag (1.6., 16:30 Uhr) geht's los in den Playoffs gegen die Bayern. Nicht nur das Erreichen der Halbfinals wurde von den Fans lautstark bejubelt. Nach Spielende verkündete der Verein zudem, dass der gebürtige Heidelberger Paul Zipser auch in der kommenden Saison für die Academics auflaufen wird.

"Haben die Gespräche in Rekordzeit geführt"

Eine Entscheidung, die dem Forward leicht fiel. "Der Verein kam auf mich zu," erzählte Zipser im SWR Sport-Gespräch, "und ich habe mir dann kurz Gedanken gemacht. Wir fühlen uns in der Stadt und im Team super wohl. Viele vom sportlichen Team werden auch im nächsten Jahr weiter dabei sein. Das ist auch ein Schlüssel für die Zukunft des Vereins. Deshalb: Keep it simple. Ich dachte, ich überlege nicht lange. Ich bin super glücklich hier, und deshalb habe ich nicht groß über andere Optionen nachgedacht."

In der Halbfinalserie wartet der aktuelle Deutsche Meister aus München. Zwar musste die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert zuletzt auf verletzte Spieler wie Guard Carsen Edwards oder Power Forward Oscar da Silva verzichten, ihre Dominanz wurde dadurch jedoch nicht gemindert. Die Viertelfinalserie gegen den diesjährigen Pokalsieger MBC aus Weißenfels dominierten die Münchner mit drei klaren Siegen.

Fokus, Energie und Einsatz

In der Liga sind die Bayern die Mannschaft mit den zweitmeisten Dreierversuchen und Treffern. Heidelberg wird vor allem unter dem Korb gefordert sein, da die Spieler der Münchner sehr groß gewachsen sind. Das Rebounding wird ein entscheidender Faktor für den Spielverlauf sein. Zudem fordert Zipser viel Energie und Einsatz von seinem Team. Und ganz besonders: Fokus.

Heidelberg mag die Underdog-Rolle

Die Academics sind gegen die Bayern der klare Underdog. In den bisherigen beiden Ligaspielen gab es zwei Niederlagen gegen die Münchner. Im Januar setzte es in der Mannheimer SAP-Arena vor fast 15.000 Fans eine deutliche 59:87-Heimniederlage, im März verloren die Heidelberger in München mit 78:87. Zipser, der sieben Jahre lang für den FC Bayern auflief, ehe er 2023 nach Heidelberg wechselte, sieht trotz der Außenseiter-Rolle gute Chancen für sein Team.

"Die Bayern sind das letzte Team, das uns noch fehlt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns die Bayern in dieser Saison nicht durchweg sweepen. Wir lieben es, die Rolle des Underdogs zu haben. Wir haben nichts bis wenig zu verlieren, und dann haben wir immer unser bestes Basketball gespielt." Am Sonntag werden alle wissen, ob das geklappt hat.