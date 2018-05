per Mail teilen

Die Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga ist vorbei. Wir ziehen eine kurze Bilanz zu den drei Südwestteams - MHP Riesen Ludwigsburg, Ratiopharm Ulm und Walter Tigers Tübingen.

Mit den Riesen Ludwigsburg, den Tigers Tübingen und Ratiopharm UIm waren diese Spielzeit drei Mannschaften aus dem Südwesten in der Basketball-Bundesliga vertreten.

Riesen Ludwigsburg starten als guter Dritter in die Playoffs

Nach Platz acht im Vorjahr und dem Aus in der ersten Playoffrunde gegen Ulm, sind die Ludwigsburger das Überraschungsteam der Basketball-Bundesliga. Mit 26 Siegen und 8 Niederlagen landete das Team von Trainer John Patrick auf Platz drei.

Auffällig in dieser Spielzeit war vor allem der amerikanische Aufbauspieler Thomas Walkup. Der Allrounder wusste über die ganze Saison zu überzeugen und wurde im "MVP-Ranking" der Liga auf Rang drei gewählt. Als Team beeindruckten die Riesen vor allem durch eine aggressive Verteidigung und eine hervorragende Arbeit beim Rebound. 12,9 Offensiv-Rebounds pro Spiel sind Liga-Spitze.

Thomas Walkup spielte eine starke Saison für Ludwigsburg picture-alliance / dpa

Für Ludwigsburg ist die Saison aber noch längst nicht vorbei. Am Wochenende reisen die Riesen zum Final Four der Basketball Champions-League nach Athen und am 10. Mai empfängt das Team von Coach John Patrick Medi Bayreuth zum Auftakt der BBL-Playoffs.

Ulm verpasst erstmals die Playoffs seit 2011

Für Ratiopharm Ulm verlief die Spielzeit enttäuschend. Vergangene Saison beendeten die Ulmer die Hauptrunde noch auf Platz eins und stellten dabei einen neuen BBL-Rekord von 27 Siegen in Folge auf. In den Playoffs errreichten das Team von Coach Leibenath das Halbfinale.

Von 27 Siegen insgesamt, geschweige denn am Stück, waren die Ulmer diese Saison weit entfernt. Das Team beendet die Saison mit 16 Siegen und 18 Niederlagen auf Platz zehn. Damit verpasst Ulm seit der Saison 2010/11 zum ersten mal die Playoffs.

Coach Thorsten Leibenath und sein Team werden diesen Sommer wohl viel zu besprechen haben picture-alliance / dpa

Tübingen: Abstieg nach 14 Jahren BBL

Eine negative Bilanz und der Kampf um den Klassenerhalt sind für die Tigers aus Tübingen Gewohnheit. So bescheiden wie diese Spielzeit war bisher aber noch keine. Die Tigers beendeten die Saison abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

Nach einer katastrophalen Saison mit nur einem Sieg aber dafür 33 Niederlagen, muss Tübingen nun den schweren Gang in Liga zwei antreten - und das nach 14 Jahren Erstliga-Zugehörigkeit. In vielen Spielen wirkten Tübingen nicht konkurrenzfähig und verlor nicht wenige Partien mit einem sehr deutlichen Ergebnis. Das Tübingen im Ligavergleich sowohl aus dem Feld, als auch von der Freiwurflinie, die schlechteste Trefferquote aufweist, spricht für sich. Der Trainerwechsel von Tyron McCoy zu Mathias Fischer, während der Saison, konnte dem Team auch nicht weiterhelfen.