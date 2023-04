BBL: Riesen Ludwigsburg verlieren, Crailsheim-Krimi gegen Würzburg

In der Basketball-Bundesliga (BBL) haben die Riesen Ludwigsburg das Verfolgerduell in Göttingen verloren. Die Crailsheim Merlins unterliegen Würzburg in den Schlusssekunden.

Im Kampf um die Playoff-Plätze haben die Riesen Ludwigsburg am 28. BBL-Spieltag eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Das Team aus der Barockstadt verlor am Samstagabend bei der BG Göttingen mit 80:87 (33:40). In der Tabelle tauschten beide Clubs durch das Ergebnis die Plätze: Göttingen zog an den Riesen vorbei auf Rang fünf, Ludwigsburg ist jetzt Sechster. Top-Scorer aufseiten der Baden-Württemberger war Sam Waardenburg mit 19 Punkten. Crailsheim Merlins verlieren gegen Würzburg Die Crailsheim Merlins erlebten unterdessen einen Basketball-Krimi - ohne Happy End. Das Heimspiel gegen die Würzburg Baskets endete mit einer denkbar knappen 85:86-(49:36)-Niederlage. Drei Sekunden vor Spielende hatte Crailsheim noch mit einem Punkt Vorsprung in Führung gelegen. Doch Würzburgs Stanley Whittaker drehte Ergebnis und Partie mit zwei Freiwürfen zugunsten der Gäste. 16 Punkte für Top-Scorer Batemon In der Tabelle rangieren die Merlins auf dem 14. Platz. Bester Werfer des Team war James Batemon mit 16 Punkten.