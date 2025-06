Der Favorit schlägt zurück: Academics Heidelberg chancenlos gegen starke Bayern

per Mail teilen

Im zweiten Spiel des Playoff-Halbfinals in der BBL zwischen den Academics Heidelberg und dem FC Bayern setzen sich die favorisierten Gäste mit 90:61 (37:33) klar durch. In der Serie steht es somit Unentschieden.

Der FC Bayern München hatte nach der überraschenden Heimpleite gegen die Academics am Sonntag (01.06.) angekündigt, sich im zweiten Spiel in Heidelberg "das Momentum" zurückholen zu wollen. Die Gastgeber indes hatten sich vorgenommen, aus der "Underdog-Rolle" heraus genauso weiterzumachen wie beim Gastspiel in der bayrischen Landeshauptstadt.

Starker Michael Weathers trumpft früh auf

Der FC Bayern erwischte den besseren Start und zeigte sich vor allem bei Dreipunktewürfen treffsicher. Der amtierende Meister führte schnell mit 7:2 und 12:6. Auf Heidelberger Seite drehte dann aber Michael Weathers richtig auf und sorgte mit einigen Körben in Serie dafür, dass die Academics an den Münchnern dran blieben. Schließlich ging es mit einer knappen 17:16-Führung für die Bayern ins zweite Viertel.

Auch im zweiten Viertel ein enges Match

Weathers eröffnete dieses mit seinen nächsten Punkten und sorgte damit dafür, dass die Academics erstmals in Front lagen. Allerdings zeigten nun die Bayern eine Reaktion, aus einem 17:20- und 20:22-Rückstand machten sie durch einen Zwischensprint eine 27:23-Führung. Shapazz Napier bewies in dieser Phase bei den Gästen eine starke Präsenz als sicherer Schütze.

Auf Heidelberger Seite übernahm jetzt auch Paul Zipser bei den Würfen Verantwortung, das Match blieb eng. Erst gegen Ende des zweiten Viertels konnten sich die Bayern, angetrieben vom starken Distanzschützen Andi Obst, auf 35:28 und schließlich auf 37:33 leicht absetzen. Das war gleichzeitig der Halbzeitstand.

Bayern setzen sich nach der Halbzeitpause ab

Nach der Pause wurden die Münchner dann immer stärker. Devin Booker war jetzt auf Seiten des FCB kaum zu stoppen. Er erzielte in kurzer Zeit sieben Punkte und hatte großen Anteil, dass die Bayern beim Zwischenstand von 49:39 erstmals mit zehn Zählern in Führung lagen. In der Folge ließen die Heidelberger etwas die Köpfe hängen, während die Brust bei den Münchnern breiter wurde. Sie bauten ihren Vorsprung zunächst auf 17 Punkte (58:41) und zum Ende des dritten Viertels sogar auf 20 Zähler aus (65:45).

Am Ende klare Sache für München in Heidelberg

In den letzten zehn Minuten ging es für Heidelberg darum, noch einmal etwas Boden gut zu machen. Nun war das Match wieder ausgeglichener, die Bayern hatten es aber jederzeit unter Kontrolle. In den letzten fünf Minuten zogen die Gäste dann sogar noch einmal an und siegten schließlich deutlich mit 90:61.

Napier (16 Punkte) und die deutschen Weltmeister Johannes Voigtmann und Obst (beide 13) waren bei den Bayern die besten Schützen. Bei den Academics war Weathers (17) erfolgreichster Werfer.

Damit steht es in der Playoff-Halbfinal-Serie zwischen Heidelberg und dem FC Bayern München 1:1-Unentschieden. Im ersten K.o.-Spiel in der Runde der letzten Vier hatten sich die Kurpfälzer nach einer starken Leistung mit 95:90 bei Bayern München durchgesetzt, nun hat der Favorit zurückgeschlagen. Weiter geht es nun mit dem dritten Spiel. Das Match findet am Samstag (07.06., 20 Uhr) in der bayrischen Landeshauptstadt statt.

Saison jetzt schon ein Erfolg für die Academics

Egal aber, wie die weitere Playoff-Serie verläuft, für Heidelberg ist die Saison jetzt schon ein großer Erfolg. Schon der Halbfinal-Einzug war für die Academics historisch gewesen - es war nämlich der erste seit 50 Jahren.