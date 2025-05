Ulms Basketballer laufen Heidelberg im Derby davon

In der Basketball-Bundesliga (BBL) hat ratiopharm Ulm das Baden-Württemberg-Duell bei den Academics Heidelberg für sich entschieden.

Nach zuletzt drei Auswärtsniederlagen in Serie gewannen die Ulmer am Samstagabend (03.05.2025) am Ende deutlich mit 90:74 (38:37). In der Tabelle festigten sie dadurch ihren zweiten Platz, den sie nun bis zum Ende der Hauptrunde nicht mehr verlieren können.

BBL: Ulm macht Druck auf München

Mehr noch: Durch den Erfolg in Heidelberg macht Ulm gleichzeitig Druck auf Spitzenreiter Bayern München. In den verbleibenden zwei Hauptrundenspielen ist sogar noch der Sprung auf Rang eins möglich.

Die Academics sind derweil auf den neunten Platz ab- und damit aus den direkten Playoff-Rängen rausgerutscht. Spätestens über das Play-In-Turnier der Siebt- bis Zehntplatzierten können sie sich aber für das BBL-Viertelfinale qualifizieren - und dort womöglich wieder auf Ulm treffen.

Heidelberg und Ulm liefern sich enges Match - vorerst

Nicht ausgeschlossen, dass es dann wieder so eng zugeht wie zu Beginn der Partie am 32. Spieltag. Allein das erste Viertel war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, keines der beiden Teams konnte sich absetzen. Der Zwischenstand nach zehn Minuten: 18:17 für Heidelberg.

Ein ähnliches Bild bot sich den 4.380 Basketball-Fans auch im zweiten Spielabschnitt, weshalb es mit einer minimalen Differenz von einem Punkt in die Halbzeitpause ging. Jetzt führte Ulm - und wurde von nun an kontinuierlich besser.

Saraf und Jallow überragend bei Ulm

Acht Punkte mehr im dritten und sieben mehr im letzten Viertel sorgten dafür, dass die Gäste ihre Führung ausbauen und schließlich den Auswärtssieg mitnehmen konnten. Top-Scorer aufseiten des Tabellenzweiten war Point Guard Ben Saraf mit 17 Punkten. Small Forward Karim Jallow glänzte zudem mit sechs Defensiv- und drei Offensiv-Rebounds.

Bester Werfer bei den Hausherren war Ryan Mikesell mit 20 Punkten. Genau wie Power Forward Bakary Dibba kam er zudem auf insgesamt sieben Rebounds.