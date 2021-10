Academics Heidelberg gewinnen auch in Gießen

per Mail teilen

Der Höhenflug der Academics Heidelberg geht weiter. Die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic siegte auch bei den Gießen 46ers und bleibt Tabellenführer.

"Wer hätte das gedacht?", fragte Niklas Würzner nach dem verdienten 75:68-Sieg seiner Academics Heidelberg bei den Gießen 46ers. Damit bleibt der Aufsteiger nach drei Siegen in drei Spielen Tabellenführer der Basketball-Bundesliga (BBL). Ausgehend von der Faustregel, dass in der BBL zehn Punkte zum Klassenerhalt reichen, hat das Team von Trainer Branislav Ignjatovic bisher sämtliche Erwartungen übererfüllt. Jordan Geist avancierte mit 28 Punkten einmal mehr zum Topscorer der Heidelberger.

Die Academics Heidelberg kamen gut ins Spiel und führten vom Start weg. Im zweiten Viertel leisteten sich die 46ers dann zu viele Ballverluste und Fehlwürfe - Gießen machte in dem gesamten Viertel nur neun Punkte. Heidelberg nutzte die Chance und zog bis zur Halbzeit mit 42:26 Punkten davon. Zum Ende wurde es zwar nochmal spannend, weil Gießen in der zweiten Halbzeit insbesondere von jenseits der Dreier-Linie erfolgreich war und Heidelberg lange Zeit kein Mittel gegen die Distanzschützen fand. "Aber wir haben Nervenstärke gezeigt und am Ende verdient gewonnen", befand Würzner.