Vor dem Start des BBL-Finalturniers fordert der ehemalige Ludwigsburger Johannes Thiemann, dass es Profisportlern möglich sein sollte, sich gegen Rassismus zu positionieren. Zudem kritisierte er die Aussagen des BBL-Geschäftsführers Stefan Holz.

Basketball-Nationalspieler Johannes Thiemann hält Äußerungen von Profisportlern zu politischen und gesellschaftlichen Themen für wichtig. "Wir können Leute erreichen, sie bewegen, ihre Meinung zu überdenken. Oder solidarisch zu sein. Ich finde nicht, dass man sich als Sportler da raushalten sollte", sagte der 26-Jährige von Alba Berlin dem "Spiegel": "Wenn man eine Meinung hat, dann soll man sie auch vertreten. Man sollte da nicht zu vorsichtig sein, weil man Angst hat, eine Zielscheibe zu werden."

Wirbel um Aussage von BBL-Geschäftsführer Holz

In der Bundesliga hatte es vor dem am Wochenende beginnenden Turnier um die deutsche Meisterschaft in München viel Wirbel um die Aussagen von BBL-Geschäftsführer Stefan Holz gegeben. Er war wegen eines vermeintlichen Verbots von Protestaktionen als Reaktion auf den Fall des in den USA ermordeten Afroamerikaners George Floyd in die Kritik geraten, hatte seine Aussagen wenig später in einem Statement aber präzisiert und sich dafür entschuldigt.

"Das war ein sehr, sehr schwaches Statement. Man hatte da die Chance, sich richtig zu positionieren. In der Lage, in der wir gerade sind, und in einer Liga, die so eine kulturelle Vielfalt hat, kann man so etwas nicht bringen", kritisierte der in Trier geborene Thiemann, der aufgrund seiner dunklen Hautfarbe selbst schon rassistisch beleidigt wurde. "Man kann sich gegen Rassismus positionieren. Das ist auch nicht politisch."

Öffentliche Statements beim BBL-Finalturnier?

Auch unter den Spielern sei der Fall Floyd ein Thema, öffentliche Statements der Profis seien schon am Wochenende nicht ausgeschlossen. "Das kann ich mir definitiv vorstellen. Wie das aussehen kann, müssen wir noch besprechen", sagte Thiemann.