Die Basketball Bundesliga (BBL) stellt aufgrund der Corona-Krise vorübergehend den Spielbetrieb ein. Im Südwesten sind die Teams aus Ludwigsburg, Crailsheim und Ulm betroffen.

Die Entscheidung, die Saison zu unterbrechen, teilte die BBL am Donnerstag nach einer Sitzung in Stuttgart mit. Im Gegensatz zur Deutschen Eishockey Liga (DEL), die ihre Saison vorzeitig beendete, hoffen die Basketballer, ihre Serie später im Jahr noch fortsetzen zu können.

"In sorgsamer Abwägung und unter Berücksichtigung der obersten Priorität, der weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, wurde einstimmig beschlossen, den Spielbetrieb der easyCredit Basketball Bundesliga bis auf weiteres auszusetzen", heißt es in einer Mitteilung der Liga. Dies betrifft bereits den für das kommende Wochenende geplanten 23. Spieltag. Es bleibe das Ziel, "die Saison 2019/2020 zu einem späteren Zeitpunkt geordnet zu Ende zu spielen."

Martin Romig (Crailsheim): "Es gibt keinen Gewinner in dieser Situation"

In einer Pressemitteilung äußerten sich die HAKRO Merlins Crailsheim am Donnerstag zu der Saison-Unterbrechung: "Selbstverständlich stehen wir in vollem Umfang hinter dieser Gemeinschaftsentscheidung, die aus gesundheitlichen Gründen notwendig ist und mit der wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen.“ Auf die Frage, ob eine Unterbrechung der Saison vorteilhaft für Vereine mit mehreren verletzten Spielern sei, sagte Geschäftsführer Martin Romig zu SWR Sport: "Es gibt keinen Gewinner in dieser Situation. Auch wenn unsere Spieler dadurch mehr Zeit haben, wieder gesund zu werden, sorgt diese Spielunterbrechung auch für eine Unterbrechung im Spielflusses."

Alexander Reil (Ludwigsburg): "Was in zwei Wochen passieren wird, kann noch keiner sagen"

Auch die MHP Riesen Ludwigsburg veröffentlichten ein schriftliches Statement: "Die Lage für uns als Klub ist prekär und die Konsequenzen noch nicht absehbar. Wir hoffen auf entsprechendes Verständnis und auf solidarisches Verhalten, denn die Gesundheit und der Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität", so Alexander Reil, 1. Vorsitzender des Basketball-Klubs aus Ludwigsburg. Im Gespräch mit SWR Sport ergänzte Reil: "Wir haben diese Entscheidung getroffen, um mehr Zeit zu gewinnen, aber was in zwei Wochen passieren wird, kann noch keiner sagen. Wir müssen den Empfehlungen folgen, wir ergreifen diese Maßnahmen natürlich auch zum Schutz der Bevölkerung."

Erneutes Treffen der Klubvertreter geplant

Innerhalb der kommenden 14 Tage wollen sich die Klubvertreter wieder treffen, "um die dann aktuelle Lage und mögliche Szenarien und Handlungsoptionen erneut zu besprechen."

"Es wird keine hundertprozentige Lösung geben", hatte Liga-Chef Stefan Holz dem SID schon vor der Entscheidung gesagt: "Jede Lösung ist irgendwie schlecht, wir müssen abwägen." Finanziell sei es eine "existenzielle" Situation, aufgrund der Bedeutung der Zuschauereinnahmen für die Klubs seien Geisterspiele keine echte Option.