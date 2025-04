per Mail teilen

In der 2. Bundesliga Pro A mussten die EPG Guardians im letzten Heimspiel eine Niederlage gegen die Trierer Gladiators einstecken. Jetzt kämpfen sie um den Klassenerhalt.

Mit 87:118 verloren die EPG Guardians Koblenz am Sonntag die Partie gegen den Tabellenzweiten, die Gladiators Trier. Während die Trierer Basketballer darum kämpfen, in die Basketball-Bundesliga aufzusteigen, versuchen die Koblenzer in den letzten Spielen der Saison, die Klasse zu halten.