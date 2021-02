per Mail teilen

Die Hakro Merlins Crailsheim haben in der Basketball Bundesliga (BBL) für eine weitere Überraschung gesorgt und zum ersten Mal Bayern München geschlagen.

Exakt 35 Jahre nach der Gründung des Klubs setzten sich die Gäste beim fünfmaligen deutschen Meister mit 105:103 (92:92, 44:46) nach Verlängerung durch. Crailsheim (26:4 Punkte) ist weiter Tabellenzweiter, die Bayern (20:6) sind nach der dritten Saisonniederlage Fünfter.

Crailsheim, 1986 aus einer Schul-AG hervorgegangen, sah schon kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit wie der Sieger aus, doch Bayern-Profi JaJuan Johnson schnappte sich nach einem vergebenen Freiwurf seines Teamkollegen Dennis Seeley den Rebound und erzwang per Korbleger die Overtime. Eine Sekunde vor dem Ende der zusätzlichen fünf Minuten sorgte Merlins-Topscorer Trae Bell-Haynes (31 Punkte) für die Entscheidung.

Ludwigsburg hatte bereits Samstag Tabellenführung zementiert

Am Samstag hatten die MHP Riesen Ludwigsburg mit ihrem zwölften Sieg in Serie die Tabellenführung zementiert. Gegen Gießen setzte sich der Vizemeister am 15. Spieltag 99:85 (50:44) durch und schraubte seine Ausbeute auf 28:2 Punkte. Topscorer der Ludwigsburger war Jaleen Smith mit 20 Punkten.