Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben beim Meisterturnier der Bundesliga auch ihr drittes Gruppenspiel gewonnen. Die Ulmer setzten sich am Mittwoch gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 92:80 (52:52) durch.

Mit blitzsauberer Bilanz ist ratiopharm Ulm beim Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL) damit ins Viertelfinale eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic holte in der Gruppe A durch das 92:80 (52:52) gegen die Hakro Merlins Crailsheim als erster Teilnehmer den dritten Sieg.

"Wenn wir so spielen, wie wir gespielt haben, kann uns keiner stoppen", sagte Ulms Forward Gavin Schilling bei MagentaSport. Dabei hatte der Favorit gegen dezimierte Merlins zunächst Probleme (14:22/7. Minute) und kämpfte sich bis zur Pause nur mit Mühe wieder heran.

"Wir können froh sein, dass es unentschieden steht", sagte Ulms Spielmacher Per Günther vor dem Gang in die Kabine: "Sie strotzen vor Selbstbewusstsein. Die haben nichts zu verlieren, die verteidigen mit Passion." In der zweiten Hälfte steigerte sich der Favorit, Crailsheim leistete sich viele Ballverluste und handelte sich einen zweistelligen Rückstand ein (64:74/29.).

Im Schlussviertel ließ Ulm um Topscorer Dylan Osetkowski (17 Punkte) nichts mehr anbrennen, es gelang der nächste Schritt Richtung Gruppensieg. Am Sonntag (15.00 Uhr) geht es zum Abschluss gegen die BG Göttingen.

Nach dem überraschenden Auftaktsieg gegen Bayern München am Wochenende setzten sich die Ulmer am Montagabend auch gegen die hoch gehandelten EWE Baskets Oldenburg mit 85:66 (42:35) durch.